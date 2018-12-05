Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

"FİKKO daha kurulmadı, kanun teklifi Meclise yeni geldi. Hazine ve Maliye Bakanı, FİKKO kurulmuş gibi ikinci toplantısını yapmış. Henüz yasası yokken böyle şeyi yapması Meclisi yok saymaktır. Bu saygısızlığı kabul etmememiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde kanun dışı iş yapan bir bakanımız var. Bizi yok sayan bir anlayış var. 'Ben işime zaten başladım.' diyor. Buna tepkimizi vermeliyiz. Hepimiz şu anda kalkıp komisyonu terk etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kanunsuz iş yapamaz."

FİKKO'nun, henüz kanunu yapılmadan ikinci toplantısının yapıldığını savunan Paylan, şöyle devam etti:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Sayın Berat Albayrak dün bir tweet atmış. 'FİKKO ikinci toplantısını gerçekleştirdik.' diyor, fotoğraf da paylaşmış." dedi.

CHP, HDP ve İYİ Parti'li milletvekilleri, teklifin, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi amacıyla FİKKO'nun kurulmasını öngören maddesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmeleri tamamlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP, HDP, İYİ Parti ile AK Parti milletvekilleri arasında, ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulmasını öngören maddesine ilişkin tartışma yaşandı.

Bu sırada, Paylan ve CHP, İYİ Parti ile AK Parti'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Böyleyse kalkalım buradan. Yazık." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise "Bu, etikle ilgili bir şey. Bilgilenelim yoksa ben kapatıp gideceğim." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 2011'de kurulduğunu, daha sonra 703 sayılı KHK ile bunun iki fıkrasının yürürlükten kaldırıldığını, ancak komitenin görevlerinin yürürlükte olduğunu söyledi.

Gelen teklifle düzenlemenin redakte edildiğini dile getiren Kalaycı, "Sayın Bakan ikinci toplantı dediğine göre muhtemelen dil sürçmesi, isim karışıklığı oldu. İkinci toplantı olması mümkün değil." diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Sayın Paylan her gün, özellikle kameralar olduğu zaman algıyı farklı bir yöne taşıyor." dedi.

Çelebi, bir tweete bakarak Hazine ve Maliye Bakanını eleştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.