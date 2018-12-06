Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, gönüllü BES'te yaklaşık 7 milyon, otomatik BES'te ise yaklaşık 5 milyon katılımcı olduğunu bildirdi.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine devam ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, bireysel emeklilik sisteminde (BES), gönüllülük ve otomatik olmak üzere iki tür emeklilik bulunduğunu belirterek, "Gönüllü BES'te yaklaşık 7 milyon, otomatik BES'te ise yaklaşık 5 milyon katılımcı var." dedi.

Vatandaşların BES'ten ayrılma nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayacı, vatandaşların bir kısmının ekonomik nedenlerle, bir kısmının halihazırda BES'i olduğu için, bir kısmının da o esnada yeterli bilgiye ulaşamadığı için sistemden çıktığını söyledi.

Muhalefet milletvekilleri, teklifin "Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları çay ve çay ürünleri alımlarının Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulması" ile "Türkiye tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyon ve toplantılardan, Cumhurbaşkanınca belirlenenler için yapılacak mal ve hizmet alımları için uyulacak usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirlenmesini" öngören maddelerini eleştirdi.