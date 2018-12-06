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Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 13:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı: - "Gönüllü BES'te yaklaşık 7 milyon, otomatik BES'te ise yaklaşık 5 milyon katılımcı var"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, gönüllü BES'te yaklaşık 7 milyon, otomatik BES'te ise yaklaşık 5 milyon katılımcı olduğunu bildirdi.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine devam ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, bireysel emeklilik sisteminde (BES), gönüllülük ve otomatik olmak üzere iki tür emeklilik bulunduğunu belirterek, "Gönüllü BES'te yaklaşık 7 milyon, otomatik BES'te ise yaklaşık 5 milyon katılımcı var." dedi.

Vatandaşların BES'ten ayrılma nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayacı, vatandaşların bir kısmının ekonomik nedenlerle, bir kısmının halihazırda BES'i olduğu için, bir kısmının da o esnada yeterli bilgiye ulaşamadığı için sistemden çıktığını söyledi.

Muhalefet milletvekilleri, teklifin "Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları çay ve çay ürünleri alımlarının Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulması" ile "Türkiye tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyon ve toplantılardan, Cumhurbaşkanınca belirlenenler için yapılacak mal ve hizmet alımları için uyulacak usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirlenmesini" öngören maddelerini eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklifle Cumhurbaşkanının yapacağı mal ve hizmet alımlarının neredeyse tamamının Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılmaya çalışıldığını belirtti.

Maddenin gerekçesine, bu uluslararası organizasyonlar için, "önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan" ibaresinin eklendiğini ifade eden Emecan, bu ibarenin hem yanlış hem de çok geniş ve kapsamlı olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, birçok alımın ve işin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasını eleştirerek, "Her şeye istisna getirdiniz, her şeyi delik deşik ettiniz." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da madde ile ilgili eleştirilerini dile getirirken, AK Parti'li üyelere yönelik, "Sizler bu ülkede bir tür Sovyetler Birliği kurmaya çalışıyorsunuz gibi geliyor bana. Bolşevikler Duma'da çoğunlukta idi ve onların istediği oluyordu ve onların istekleri üzerinden sistem belirleniyordu. Bir gros plan vardı, her şeyi planlıyordu, neredeyse kimin ne giyeceğine ve yiyeceğine karar veriyorlardı." eleştirilerini dile getirdi.

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın, "Devletlerin çıkarı söz konusu olduğunda herkes buna uymak zorundadır." dediğini belirten Katırcıoğlu, "Sovyetler Birliğinde de böyle idi ancak devletin farklı kurumları, onların da farklı görüşleri vardır. Bugün parlamentoda yapılan siyaset değildir, siyaseti Sayın Cumhurbaşkanı aldı, 16 bakanı ve kendi medyasıyla yukarıya çıkardı. Bizler burada siyaset yapmıyoruz, münazara gibi bir şey yapıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de her maddede Cumhurbaşkanının eleştirilmesini doğru bulmadığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Komisyonda teklifin görüşmeleri devam ediyor.

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