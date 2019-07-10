Ekonomi alanındaki torba teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin "hasılat esaslı kazanç tespiti" başlıklı 1. maddesi, önerge doğrultusunda değiştirilerek, kapsam, yaklaşık 900 mükellef olan özel halk otobüsü işletmelerini kapsayacak şekilde daraltıldı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemiyle elde eden mükelleflerin, talep etmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında esas olan kazancın tespitinde yeni yöntem getirildi. Gelir ve giderleri karşılaştırma yerine, bu mükelleflerin elde edilen hasılatın yüzde 10'u kazanç kabul edilerek, gelir ya da kurumlar vergisi oranları uygulanacak.

Kazançları bu şekilde tespit edilenlerin bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmayacak. 2 yıl geçmedikçe bu usulden çıkılamayacak.