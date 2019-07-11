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Ekonomi alanındaki "torba" teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, teklifin, yurt dışı borçlanması yapılarak emekli aylığı bağlanmasına ilişkin maddeleri hakkında komisyona bilgi verdi.

1978 yılında çıkarılan kanun ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışına çıkan vatandaşların orada çalıştıkları süreleri borçlanabilme imkanı getirildiğini belirten Bağlı, bunun 1978 yılında tavan kazanç üzerinden uygulamaya başlandığını daha sonra ise yıllara göre bunun indirildiğini, son yapılan düzenleme ile asgari ücretin yüzde 32'si oranında borçlanılabildiğini söyledi.

Bağlı, şöyle devam etti:

"1980 yılından sonra ekonominin gelişmesine bağlı olarak yurt dışına giden vatandaş sayısındaki artış, yurt dışındaki faiz oranlarının düşük olması, bizdeki sistemin daha rantabl olması nedeniyle gelinen noktada 672 bin kişi yurt dışı borçlanma yapmış durumda. Bu vatandaşlarımızın, kendini amorti etme süresi 4,5 yıl. 4,5 yılda yurt dışındaki herhangi bir bankadan borçlanıp bize ödeme yaptığında biz onu emekli ediyoruz ve 4,5 yılda bize ödediğini amorti edip geri kalanı sistem üzerinden ödeniyor.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bağlı, "Şu anda 672 bin yurt dışı borçlanmamız var. 2018 ödememiz 12 milyar 418 milyon, 2019 aylık ödememiz 1 milyar 242 milyon ve yıllık ortalama 30 bin kişi yurt dışı borçlanmaya müracaat ediyor. Bu eğilim üzerinden hesapladığımızda, prim 32'den 45'e ve sistemde BAĞKUR'a dönüldüğünde yıllık tasarruf 1,2 milyar TL." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, devletin, yurt dışında çalışanların kendi ülkelerinde prim ödeyerek ikinci bir emeklilik almalarına hak tanındığını ve bunun geçmişten beri devam ettiğini belirterek, "Gelinen noktada belli ki bir adaletsizlik söz konusu. Türkiye'de ikamet eden emekli vatandaşlarımız ile yurt dışından gelip de emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarımız arasında da bir eşitsizlik olmuş. Teklifte, verilmiş bir hakkın geriye alınması söz konusu değil. Sadece borçlanma şartları değişiyor." diye konuştu.

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