Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Yaşar, Gümrük Kanunu'nda değişiklik öngören, "Mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları için 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk ediniminde ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 25'ine tekabül eden tutarın ödenmesi halinde, araç hakkında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmeyecek, mevcut kararlar kaldırılacak ve el konulan araç sahibine iade edilecek." düzenlemesine ilişkin komisyon üyelerine bilgi verdi.

Yaşar, Gümrük Kanunu kapsamında sahiplerine iadesi gerçekleştirilen araç sayısının bin 260 adet, tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarının ise 33 milyon 899 bin 548 lira olduğunu söyledi. Yaşar, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeye istinaden sahiplerine iadesi yapılan araç sayısının 2 bin 654, tahsil edilen ÖTV tutarının ise 58 milyon 351 bin 140 lira olduğunu kaydetti.

Yaşanan sorunun bu araçların daha önce yurt dışında tescil olmasından kaynaklandığını dile getiren Yaşar, "Gümrük mevzuatı açısından yurt dışında bir kez dahi tescil olsa, kilometre yapmamış dahi olsa bizim mevzuatımız gereği eski araç olarak değerlendiriyor. Bizim kanunumuz gereğince ithali izne tabidir." dedi.

Bu yükümlülükler yerine getirilmediğinden dolayı araç sahiplerinin ellerinden araçlarının alındığını ve bunun mağduriyete neden olduğunu belirten Yaşar, "Biz bunları 'iyi niyetli üçüncü kişiler' diye adlandırıyoruz. Çünkü bu durumu bilmeden araçlarını satın almışlar. Daha önce ÖTV tutarı tam olarak tahsil edilmekle birlikte araç sahiplerine bu tutarın yüzde 25'i kadar bir ilave ücret daha ödeyerek mağduriyeti ortadan kaldırmak için araçlarını tekrar teslim alma imkanı getirmiş oluyoruz." diye konuştu.