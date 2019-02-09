Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İnşallah bizim gayretimizle bu memleket daha güzel günlere doğru gidiyor. Ekonomi de sosyal hayat da düzelecek. Hiç merak etmeyin. Kimseden bir korkumuz, çekincemiz yok. Onlar fesatlıklarını yapıyorlar, büyük ülkeler bu ülkeye zarar vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de elimizden geleni yapacağız, gayretimizi göstereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, Gölbaşı'nda bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantının ardından ilçe esnafını ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen, çocuklarla sohbet eden ve vatandaşların birlikte fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Bakan Selçuk, daha sonra MHP İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Selçuk, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı ilçesinin Cumhur İttifakı adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Burada vatandaşlara hitap eden Selçuk, kendisinin de Gölbaşı'nın bir evladı olduğunu vurguladı. "Bütün bu çalışmalar içerisindeki tek gayretimiz memleketimiz yükselsin, yücelsin ve dünyada bir yere gelsin. Bir gücümüz olsun, rekabet edelim, bütün derdimiz bu." diyen Selçuk, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.