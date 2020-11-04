Ekonomi dünyasında gergin bekleyiş

ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili uzun sürecek bir belirsizlik, ekonominin önde gelen aktörlerini endişelendiriyor.

Alman Sanayicileri Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, ABD seçim sonuçlarına ilişkin uzun soluklu bir belirsizlik sürecinin, ekonomi dünyasının geleceğe yönelik güvenine zarar vereceğini söyledi.

Alman sanayisinden ABD’ye “itidal” çağrısı

“ABD demokrasisine güven, şirketler için de büyük önem taşıyor” diyen Kempf, bu nedenle verilen tüm oyların sayılması gerektiğini, ancak bu süreç tamamlandıktan sonra seçimleri kazanan liderin, hukuka riayet edilerek ilan edilmesinin büyük önem taşıdığını aktardı.

Kempf, “ABD’deki gerilimin tırmanmamasını, herkesin itidalli davranmasını umuyoruz. Alman sanayisi olarak, seçimleri kimin kazandığından bağımsız olarak, transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Koronavirüs gibi pek çok krizin ancak güç birliği yapılarak aşılabileceğini de sözlerine ekleyen Kempf, “AB ve ABD olarak ancak birlikte hareket ederek, demokratik, özgürlükçü ve sorumluluk bilincine dayanan ortak değerler zeminindeki çoğulcu sistemimizi savunabiliriz” diye konuştu.