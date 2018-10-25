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Ekonomi ile Kültür ve Sanat Politikaları kurullarının başkanvekilleri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 21:12 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Nihat Zeybekci Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili, İskender Pala Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görevlendirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Nihat Zeybekci Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili, İskender Pala da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Politikaları ile Ekonomi Politikaları kurulları toplantılarına başkanlık etti.

Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Nihat Zeybekci'yi, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine İskender Pala'yı getirdi.

Toplantılarda, kurul üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.

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Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili İskender Pala Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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