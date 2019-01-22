HABER

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Kur Savaşları : Bir sonraki küresel krizin oluşumu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

James Rickards'ın "Bir sonraki küresel krizin oluşumu" altbaşlıklı "Kur Savaşları" kitabı, Neşenur Domaniç ve Nusret Avhan'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayımlandı.

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Kur Savaşları : Bir sonraki küresel krizin oluşumu

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - James Rickards'ın "Bir sonraki küresel krizin oluşumu" altbaşlıklı "Kur Savaşları" kitabı, Neşenur Domaniç ve Nusret Avhan'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayımlandı.
Bloomberg Businessweek, ABD'li ünlü finans yorumcusu ve hukukçu Rickards'ın Kur Savaşları adlı kitabı için, "Bu yıl okuduğum en korkutucu kitaplardan biri. Ortaya çıkan tablo karanlık ancak kapsamlı ve tatmin edici" yorumunu yaptı.
Politico'dan Mike Allen'ın, "Sonbaharın en önemli kitaplarından biri" Financial Times'ın, "Yanıldığını ümit edelim" ve Fort Worth Star'ın, "Sarsıcı… etkileyici… ülkelerin kendi para birimlerini nasıl manipüle ettiğinin… ve korkunç sonuçlarının… kapsamlı analizi" diye tanımladığı Kur Savaşları'nın tanıtım yazısında, şöyle denildi:
"Uluslararası iktisatta en yıkıcı ve korkulan sonuçlardan biri kur savaşlarıdır. En iyi koşullarda ticari ortaklarından büyüme çalan ülkelerin üzücü manzarasını sunabilir, en kötü koşullarda ise ardışık enflasyon, durgunluk, misilleme ve fiili şiddet nöbetlerine dönüşürler.
"Başıboş bırakıldığında, bir sonraki kur savaşı 2008 paniğinden çok daha beter bir krize yol açabilir. Doların değerinin düşürülmesi, avrupa’daki kurtarmalar ve çin’in parasını manipüle etmesine ilişkin gazete manşetleri büyüyen çelişkilerin göstergesidir.
"James Rickards’ın kur savaşları’nda öne sürdüğü gibi, bu yalnızca iktisatçıların ve yatırımcıların sorunu değildir. Birleşik devletler ulusal güvenliğine yönelik -Çin’in el altından yaptığı altın alımlarından tutun da ulusal varlık fonlarının gizli gündemlerine kadar uzanan- tehditlerle karşı karşıyadır. Ve çok gerçek olan bir tehlike de bizzat doların çöküşüdür." (Fotoğraflı)

PARTNERHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlemHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlem
Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri adliyedeEskişehir'de hırsızlık şüphelileri adliyede
Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 4 gözaltıKahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.