Ekonomi Şeyma Subaşı'yı da vurdu! Miami'de kafe projesi iptal oldu

Şeyma Subaşı Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Miami ve İstanbul arası mekik dokuyan Subaşı sevgilisinin desteğiyle yeni bir iş için kolları sıvamıştı. Ancak Subaşı'nın hayali yarım kaldı.

Bir süredir İstanbul'da olan ve buradaki işleriyle ilgilenen Şeyma Subaşı, meydan katında bulunan bir restoranda yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Şu sıralar Miami ve İstanbul arasında mekik dokuduğunu söyleyen Subaşı, dünyaca ünlü bir blog sayfasıyla proje gerçekleştireceğini de söyledi.

Miami'de kafe açma projesine de açıklık getiren Subaşı, Snob Magazin'in haberine göre; "Böyle bir düşüncem vardı, ancak dediğim gibi sadece düşünce olarak kaldı. Şu an için böyle bir planım yok" dedi.

Şeyma Subaşı'nın ekonomide yaşanan daralma nedeniyle bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

