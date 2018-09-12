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"Ekonomi verileri sadece dövizle değil birçok değerle tartılır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Ekonominin tek verisi döviz değildir, üretime bakacaksınız, ihracata bakacaksınız, borsaya bakacaksınız. Birçok değerle beraber ekonomik veriler tartılır" - "Kabul 'Her şey harika.' demiyorum ama aşılmayacak bir sorun yok. Hep beraber büyüdük. Muhtarın maaşı mı vardı? Emeklimizin ikramiyesi mi vardı? İşçimizin maaşı, memurumuzun maaşı böyle miydi? Önceden tüm doktorlarımız özel hastane isterdi. Öğretmenler özel okul isterdi. Şimdi tam tersi. Kamu isteniyor, devlet isteniyor"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ekonominin tek verisi döviz değildir, üretime bakacaksınız, ihracata bakacaksınız, borsaya bakacaksınız. Birçok değerle beraber ekonomik veriler tartılır." dedi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi öğretmen evinde partililerle bir araya gelen Turan, 2008'de dönemin Başbakanı "Kriz teğet geçti" dediğinde dalga geçenlerin olduğunu anımsattı.

"Kaptan sağlamdı, ekip sağlamdı. O krizde Yunanistan battı, Bulgaristan sıkıntıya girdi, buna rağmen Türkiye'den teğet geçti." ifadesini kullanan Turan, şöyle konuştu:

"Hangi yatırım durdu, hangi üretim durdu? Her türlü yatırıma devam ettik. Ekonominin tek verisi döviz değildir, üretime bakacaksınız, ihracata bakacaksınız, borsaya bakacaksınız. Birçok değerle beraber ekonomik veriler tartılır. Bizim dövizden kaynaklı sorunumuz var mı? Var. Peki, dövizden kaynaklı bu sorun üç ay önce neden yoktu? Ne yeni oldu da yeni olan ne vardı da döviz bu kadar arttı? Deyin ki bana 'Şuradan borç aldınız, şu yatırımı durdurdunuz o yüzden arttı.' Var mı bu sorunun cevabı? Türkiye borçluymuş. Borç oranımız gelişmiş ülkelerden çok daha iyi, bunu bir kenara bırakıyorum ama borçluysak dün de borçluyduk, bugün ne oldu? Cari açık fazlaymış. Arkadaş dün de fazlaydı. Eğer bu bir kriterse ki her sene kapanıyor bu açığımız, yeni bir şey yok ama artık Türkiye'nin egemenliğini kabul etmek istemeyen, uşak gibi görmek isteyen insanlara Türkiye hak ettiği cevabı veriyor."

- "Hep beraber büyüdük"

Turan, bu durumun bölgesel ittifakları daha da teşvik edeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hani bir laf var ya 'Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış.' Bu durum Türkiye'nin üretimini, ekonomisini, ihracatını tekrar ayağa kaldıracak. Tabiri caizse bu kötü komşu bizi mal sahibi yapacak. Bunu da aşacağız. Ben aranızdayım her gün. Sıkıntıları not ediyoruz. Kabul 'Her şey harika.' demiyorum ama aşılmayacak bir sorun yok. Hep beraber büyüdük. Muhtarın maaşı mı vardı? Emeklimizin ikramiyesi mi vardı? İşçimizin maaşı, memurumuzun maaşı böyle miydi? Önceden tüm doktorlarımız özel hastane isterdi. Öğretmenler özel okul isterdi. Şimdi tam tersi. Kamu isteniyor, devlet isteniyor. Herkes beraber büyüdü, kimsenin bu konuda tartışması yok. Hastaneye ulaşma imkanı, eğitime ulaşma imkanı, hepsinin arttı. Çanakkale'mizin bakın hastanelerine, yollarına, hepsi yoluna girdi."

Etkinliğe, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz de katıldı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bayramiç ilçesi Çanakkale

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