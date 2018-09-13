Kaykusuz, “Ekonomide ciddi bir güven problemi var. Bugün altı puan değil on puan artış yapılsa da bu giderilmezdi. Öncelikle ekonomi yönetiminde bu işin profesyonellerine bırakılmalı. Sonra, Türkiye hala borçlanarak büyüme stratejisinden vazgeçilmeli. Hala Kanal İstanbul, demiryolu projesi gibi büyük projelerden bahsediliyor. Zaten 6,25’li artışa rağmen kurdaki düşüşün sınırlı kalması stresin sürdüğünün kanıtı. Şimdi piyasa Orta Vadeli Program’a kilitlenmiş durumda. OVP’de açıklanacak program merakla bekleniyor. Türk ekonomisinin aspirin tedavisine değil tam teşekküllü bir tedaviye ihtiyacı var” dedi.

Dr. Kaykusuz, Erdoğan’ın eleştirilerine rağmen Merkez Bankası’nın faiz artışına gitmesi ekonomideki güven problemini gidermesi henüz mümkün değil.

Merkez Bankası’nın faiz arttırımı kararını ekonomist Dr.Murat Kaykusuz Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi. Kaykusuz’a göre ekonomide ciddi bir güven problemi var. Kaykusuz, ciddi faiz artışına rağmen kurdaki gerilemnin sınırlı kaldığına dikkat çekiyor.

Dr. Akçay: “Bu şok faiz artışına rağmen döviz düşmezse, o zaman en kötü senaryo işlemeye başlar”

Ekonomist Ümit Akçay’a göre, bu faiz artırımıyla döviz krizinin etkilerini faiz şoku ile azaltmayı amaçlanırken Türk ekonomisin resesyona girdiği de teyit edilmiş oldu.

Ancak Akçay, ciddi risklere de işaret ediyor.

Akçay, “Buradaki risk şu: Bu şok faiz artışına rağmen -farklı nedenlerle- TL'nin hızla değerlenmemesi. Dış politika alanındaki gerilimlerin, özellikle Suriye ve İran konularında önümüzdeki sonbaharda artabileceği biliniyor. Ya da ABD ile yaşanan sorunların nasıl çözüleceği, henüz açığa kavuşmuş değil. Eğer bu şok faiz artışına rağmen döviz düşmezse, o zaman en kötü senaryo işlemeye başlar” dedi.

Türkiye ekonomisinin bizzat mevcut iktidarın 16 yıllık icraatı sonucunda bir döviz-faiz kıskacına sıkıştırıldığı analizini yapan Dr. Akçay, şok faiz artışının birikim modeli krizini çözemeyeceğini savundu.

Merkez Bankası’ndan artış

Türkiye’nin merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz artışı kararı çıkmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Emrah Şener, Murat Uysal, Abdullah Yavaş’tan oluşan kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını % 17,75’ten %24’e yükseltmişti.

Para Politikası Kurulu, yayınladığı açıklamada enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizmişti.

