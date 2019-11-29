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‘Ekonomide dengelenme’ye uluslararası öğrencilerle destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

Eğitim camiası olarak Türkiye ekonomisine uluslararası öğrencileri ülkeye çekerek destek vermek istediklerini belirten Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, “Onlar ülkemizin fahri tanıtım elçileri olacaklar.

‘Ekonomide dengelenme’ye uluslararası öğrencilerle destek

İSTANBUL, (DHA)- Eğitim camiası olarak Türkiye ekonomisine uluslararası öğrencileri ülkeye çekerek destek vermek istediklerini belirten Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, “Onlar ülkemizin fahri tanıtım elçileri olacaklar. Burada eğitim alıp ülkelerine döndüklerinde Türk iş insanları ile iş bağlantıları kuracaklar. Orta ve uzun vadede ülke ekonomisine böyle bir katkıda bulunacağımız için çok mutluyuz” dedi.

Dünya Bankası geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin hem büyüme rakamını revize etmiş hem de zor ekonomik dönemden çıkıldığını bildirmişti. Banka tarafından yayımlanan rapora göre önümüzdeki iki yıl için büyümenin sırasıyla yüzde 3 ve 4 oranda artacağı tahmininde bulunulmuştu. Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Türkiye'nin kredi notu görünümünün negatiften durağana yükseltmişti. Tüm bu adımların ardından gözler benzer adımlar atmalarının beklendiği diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrildi. Bir sorun olmaması durumunda benzer adımların diğer kuruluşlardan da geleceği ön görülüyor.

Türkiye ekonomisindeki güçlü toparlanmanın tüm dünya tarafından kabul edildiğini bunun da yapılan açıklamalardan, not ve büyüme verisi revizelerinden anlaşıldığını ifade eden Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, “Kredi kuruluşları ve diğer ekonomi kurumları ne kadar istemeseler de ülke notumuzu arttırmak için mecbur kaldılar. Bu zorlu süreçte bütün sektörler elini taşın altına koydu. Ekonomimizin kötü olmasını isteyenler bu hızlı iyileşme süreci ile birlikte hüsrana uğradı. Onlara en güzel cevabı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek verdik” dedi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE HEDEFE ADIM ADIM

“Bundan 4 yıl önce 40 binli rakamlarda olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı bugün 150 bine ulaşmış durumda. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefleri doğrultusunda açıkladığı bir rakam var. 2023’te hedefimiz 250-300 bin uluslararası öğrenciye ulaşmak” diyerek sözlerine devam eden Levent Uysal, “Biz de eğitimciler olarak ülkemize katkıda bulunmak için birçok adım attık, atmaya da devam ediyoruz. Onlar ülkemizin fahri tanıtım elçileri olacaklar. Burada eğitim alıp ülkelerine döndüklerinde Türk iş insanları ile iş bağlantıları kuracaklar. Orta ve uzun vadede ülke ekonomisine böyle bir katkıda bulunacağımız için çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.

Uysal sözlerini şöyle tamamladı:

“Diğer sektörlerdeki atılımlar da son derece iyi gidiyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda gelecek dönem için daha umutluyuz. İhracat ve performansımız arttıkça Türkiye ekonomisindeki direnç yeniden eski günlerine dönecektir.”

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