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Ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 19:38 | Son Güncelleme

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı: "Süreli yayınlarda poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlıyoruz"

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, kanunda önemli değişiklikler yapıldığını ifade ederek, "Yeni işçi alan şirketlere prim desteği veriyoruz. Süreli yayınlarda poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlıyoruz." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, esnafın siftah yapmadan dükkan kapattığını öne sürerek, "Sokağa çıktığımızda esnaf, 'Geçen yıl yaptığım işin yarısını yapamıyorum, çeklerimiz dönüyor.' diyor. İflaslar, konkordatolar yaşanıyor. Kriz yılı olarak bilinen 2002 yılında işsizlik oranı yüzde 8, 2000 yılında yüzde 6 idi. Bugün, resmi rakamlar işsizliğin yüzde 12,6 olduğunu gösteriyor. 2000 yılında dünyanın 17'nci büyük ekonomisiydik şimdi ise bugün 20'nciyiz." diye konuştu.

Paylan, vatandaşın gündeminin ekonomi, açlık, sefalet olduğunu, Sanayi Üretim Endeksi'nin ocak ayında yüzde 9,8 düştüğünü belirterek, acil adımlar atılmasını istedi.

Acil demokratik ve ekonomik reform yapılması çağrısında bulunan Paylan, "Bazı vatandaşlarımızı 'Terörist' diyerek ötekileştiriyorsunuz ve onlar da bu ülkeyi terk ediyorlar. Ve hep beraber kaybediyoruz. Bu sarmalı tersine çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da tarım sektöründe derin bir krizin olduğunu öne sürerek, "Tanzim satışları bu sorunun göstergesi. Fiyat, serbest piyasa ekonomisinde arz ve talep dengesinin buluşması ile oluşur. Şimdiye kadar arz talep dengesi neden takip edilmedi? Hükümetin görevini yapmamasından kaynaklanan bir durum var. Bu millet seçimlerde gereğini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ise kanunda önemli değişiklikler yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Düzenleme ile yeni işçi alan firmalara prim desteği verilecek. Süreli yayınlarda, poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfırlıyoruz. İş güvenliği ile ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Tarımı desteklemek amcıyla çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını yapılandırıyoruz. Afet ve benzeri nedenle zarar gören çiftçilerimizi koruyoruz." dedi.

Dağlı, yapılan değişiklikle ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiyelerin de yeniden düzenlendiğini ve mağdur olan engellilerin bu durumunun giderildiğini vurguladı.

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