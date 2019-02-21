HABER

Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 17:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "Son 16 yılda toplam 3,5 trilyon dolarlık kaynak kullanıldı ama sadece 100 milyar dolar harcadığımız yollar, köprüler, tüneller, hastaneler, havalimanlarıyla övünmeye devam ediyorsunuz" - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: - "Meclis İçtüzüğü'nde, yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemelerin TBMM'ye intikali ve kanun teklifine dönüştürülmesi konusunda bir mekanizma oluşturulması önem taşıyor"

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "yine torba, çorba kanunla karşı karşıya olduklarını" söyledi.

"Her zaman yaptığınız gibi birbiriyle ilgisi olmayan düzenlemeleri aynı kanunda toplayıp önümüze getirdiniz." diyen Türkkan, "Torba kanunun sakıncalarını, yanlışlarını söyleye söyleye artık bizim dilimizde tüy bitti ama siz dinlememeye devam ediyorsunuz, üstüne üstlük bunu alışkanlık haline getirdiniz." ifadelerini kullandı.

2002'de, Türkiye'nin toplam servetinin yüzde 40'ı nüfusun yüzde 1'ine aitken, 2018'de bunun yüzde 60'a çıktığını kaydeden Türkkan, şöyle konuştu:

"Türkiye, kişi başına gelir sıralamasında dünyada 78'inci sırada bulunmasına rağmen, dolar milyarderleri sıralamasında dünya 14'üncüsü olmuştur.

Bankalardaki toplam 2,2 trilyon liralık mevduatın yüzde 54'ü sadece 190 bin hesap sahibine, geri kalan yüzde 46'sı ise 35 milyon hesap sahibine ait. Siz bunu sağlayarak, gelir dağılımı nasıl düzeltilirmiş dosta düşmana hep birlikte göstermişsiniz. Yandaş inşaat firmalarına imar değişikliğiyle milyar dolarlık kaynak aktarmayı başararak yeni kaynak yaratmada eşsiz bir model ortaya koymuşsunuz.

16 yılda sadece 55 milyar liralık AVM inşa ederek ve burada satılan ürünlerin yüzde 70'i yabancı olan markalarla millete sahte cennet yaşatmışsınız. 2002'de 130 milyar dolar olan dış borcu 485 milyar dolara çıkararak ve sadece bu borçlara karşılık 160 milyar dolar faiz ödeyerek faiz lobisinin de belini kırmışsınız. Sadece iç borç faizi olarak merkezi hükümet bütçesine 2019 yılında 117 milyar lira kaynak ayırmış, toplam yatırımlara ise 63 milyar lira kaynak ayırarak 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefinde önemli bir adım atmışsınız.

Son 16 yılda 2,2 trilyon doları vergi olmak üzere, toplam 3,5 trilyon dolarlık kaynak kullanıldı ama sadece 100 milyar dolar harcadığımız yollar, köprüler, tüneller, hastaneler, havalimanlarıyla övünmeye devam ediyorsunuz.

16 yılda dünyada yaşanan bol ve ucuz para döneminden faydalanarak kurları düşük tutup 1 milyon dolarlık dış ticaret açığı ve 625 milyar dolar da cari açık vererek ve milleti de hane halkı olarak 585 milyon lira bankalara borçlandırarak hep birlikte çılgınlar gibi tüketmişiz, hiç üretmeden."

-"Hep eleştirdiğimiz konular"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifinde konu itibarıyla aralarında hiçbir bağlantı bulunmayan 13 ayrı kanunda değişiklikler yapılmaktadır.

Teklifin düzenleyici etki analizinin de bulunmadığını belirten Kalaycı ,"Kanun tekliflerinde torba düzenlemeye gidilmesi, etki analizi olmaması yıllardır hep eleştirdiğimiz konulardır. Zira, bu uygulama, hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesine, yasama işlerinin düzensiz bir şekilde yürütülmesine, düzenlemelerin eksik yapılmasına, uygulamada sorunlarla karşılaşılmasına ve kısa süre sonra tekrar kanun değişikliği yapma ihtiyacı doğmasına neden olmaktadır." dedi.

Teklifinin birçok maddesinin, daha yakın zamanda yapılan düzenlemelerde değişiklikler içerdiğini belirten Kalaycı, "Bu itibarla, kanun tekliflerinin hazırlanması, verilmesi ve görüşülmesiyle ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır." diye konuştu.

Meclis İçtüzüğü'nde, yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemelerin TBMM'ye intikali ve kanun teklifine dönüştürülmesi konusunda bir mekanizma oluşturulmasının önem taşıdığını dile getiren Kalaycı, Meclis İçtüzüğü'nün yepyeni bir anlayışla ele alınması gerektiğini, Meclis çalışmalarında hem kurumsal hem de işlevsel yeniliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kalaycı, daha demokratik, hızlı, etkin, şeffaf, katılımcı ve kaliteli bir yasama sürecinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak yeni bir İçtüzüğün hazırlanması gerektiğini, bu yönde katkı ve destek vermeye de hazır olduklarını ifade etti.

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
Semih Yalçın açıkladı! Belediye Başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildiSemih Yalçın açıkladı! Belediye Başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Şırnak'ta İYİ Parti'nin il ve ilçe yönetimleri AK Parti'ye geçtiŞırnak'ta İYİ Parti'nin il ve ilçe yönetimleri AK Parti'ye geçti
Anahtar Kelimeler:
Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif Lütfü Türkkan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Diğer Haberler
Semih Yalçın açıkladı! Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Semih Yalçın açıkladı! Belediye Başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.