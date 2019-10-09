Büyük bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan İnegöl, mobilya sektöründeki başarısı yanında diğer sanayi kollarında da hem ülkemizde hem uluslararası düzeyde bir markadır.

Fuara 110 ülkeden 184 firmanın katılım gösterdiğini aktaran Oktay, "Bu yıl 42'ncisi düzenlenen MODEF EXPO 2019 Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın gelenekselleşen yapısıyla 110 ülkeden 184 mobilya firmasını İnegöl'de buluşturması takdire şayandır.

Oktay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otelde AK Parti İlçe Teşkilatınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, mobilya fuarında firmaların ve ustaların becerilerini görme imkanı bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomide geçen yıl maruz kaldığımız saldırının önünü kestik ve yeniden yükseliş sürecini başlattık. Faizlerden enflasyona, ihracattan cari dengeye kadar tüm göstergeler olumlu yönde ilerlemeye işaret ediyor." dedi.

Milletimizle, ülkemizin potansiyelini harekete geçirmek ve kalkınmasını sürdürülebilir kılmak için gereken reformları ve yatırımları yaptık.

Model ekonomi şehri haline gelen Bursamızın güzel ilçesi İnegöl'ün yazdığı başarı hikayesi, tüm şehirlerimize örnek olmalıdır. Geçen 17 yılda 81 ilimizin her birinde bu tür başarı hikayeleri yazılması için var gücümüzle çalıştık.

Sadece İnegöl'ün ihracatının 1 milyar dolar seviyesini aşmış olması, mobilya sektöründeki başarının en somut ifadesidir.

"Mobilya sektörü 2018'de 3 bin 458, 2019'da ise bin 597 vatandaşımıza ek istihdam oluşturmuştur.

Devletin, 2002 yılından bu yana mobilya sektörüne yaklaşık 3 milyar liralık yatırım teşviki verdiğini ifade eden Oktay, şunları aktardı:

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ise İnegöl'ün üretimdeki başarısında çok önemli bir yere sahiptir." diye konuştu.

Çok şükür

bu gayretlerimiz meyvelerini verdi.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomimizi

17 yılda 3,5 kat büyüterek, Cumhuriyet tarihimizin

en büyük atılımını gerçekleştirdik.

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan

sosyal güvenliğe her alanda ülkemize

çağ atlattık."

- "Ekonomide geçen yıl maruz kaldığımız saldırının önünü kestik"

Türkiye'nin büyümesi için gece gündüz var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Fuat Oktay, her dönemde farklı engellemelerle de karşılaştıklarının altını çizdi.

Oktay, son 6 yılda kesintisiz bir saldırı

dalgası olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği ve teşkilat neferlerimizin kararlı duruşuyla, tüm bu saldırıları birer birer

boşa çıkardık.

İnşallah bizden sonraki nesillere her türlü saldırıya çok daha dayanıklı bir Türkiye teslim edeceğiz. Ekonomide geçen yıl maruz kaldığımız saldırının önünü kestik ve

yeniden yükseliş sürecini başlattık.

Faizlerden enflasyona, ihracattan cari dengeye kadar tüm göstergeler olumlu yönde ilerlemeye

işaret ediyor.