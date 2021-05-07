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“Ekonomide Toparlanma İçin Daha Çok Yolumuz Var”

07.05.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, ABD’de Nisan ayında istihdam artışının beklenenin çok altında kaldığını gösteren raporun, yönetiminin ekonomi konusunda attığı adımların ne kadar hayati önem taşıdığını gösterdiğini söyledi

“Ekonomide Toparlanma İçin Daha Çok Yolumuz Var”

Başkan Joe Biden, ABD’de Nisan ayında istihdam artışının beklenenin çok altında kaldığını gösteren raporun, yönetiminin ekonomi konusunda attığı adımların ne kadar hayati önem taşıdığını gösterdiğini söyledi.

Çalışma Bakanlığı’nın bugün açıkladığı Nisan ayı istihdam raporuna göre, tarım dışı sektörlerdeki istihdam Nisan ayında yalnızca 266 bin arttı, Mart ayında bu artış 770 bindi. Reuters haber ajansının konuştuğu ekonomi uzmanlarının Nisan ayı tahminiyse 978 bin yeni iş sahasının açılacağı yolundaydı.

Raporun yayınlanmasının ardından Beyaz Saray’da kameralar karşısına geçen Biden, bugün çıkan bazı yorumlarda olumsuz bir havanın yansıtıldığını ancak Amerikan ekonomisinin doğru yönde ilerlediği yönünde çok fazla göstergenin bulunduğunu, yönetiminin ilk üç ayında daha önce hiçbir başkanın döneminde olmadığı kadar fazla istihdamın sağlandığını belirtti.

Bu yıl Kongre’den geçen teşvik paketinin 60 gün değil bütün bir yıl boyunca etkide bulunması için tasarlandığını vurgulayan Biden, ekonominin toparlanması için önlerinde katetmeleri gereken daha uzun bir yol olduğunu kaydetti.

İstihdam raporunun, kurtarma planına neden ihtiyaç duyulduğunun açık bir göstergesini oluşturduğunu söyleyen Biden, “Rapor bence şu anda atmakta olduğumuz adımların ne kadar hayati önemde olduğunun altını çiziyor” dedi.

Dört ay önce görevine başladığında “yanlış yönetilmiş derin bir ekonomik krizi” devraldığını ve 22 milyon istihdam kaybına neden olan bu ekonomik çöküşten hala çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Biden, önerdikleri planların işe yarayacağını vurguladı.

Biden, “Ekonomiyi tekrar harekete geçirmek için odak ve zaman gerekecek. Teşvik planı bütün bir yıl içindi. Çabalarımız etkisini göstermeye başladı. Çok şükür bu planı geçirdik, yardım geliyor ve bu devam edecek, hala bu planın parçaları devreye girmekte. Ama gevşeyemeyiz. Önümüzde daha yapacak çok işimiz var, hala bizi bekleyen zor ve çetin bir yol var” diye konuştu.

Ekonomiyi eskisinden de daha güçlü şekilde yeniden inşa etmeleri gerektiğini ve bunun için de kurtarma planının da yetmeyeceğini, daha fazla yardıma ihyitaç duyduklarını belirten Biden, bu nedenle istihdam planı önerdiğini söyledi.

Biden, eyalet ve yerel yönetimlerin de bütçelerini dengelemelerinin gerekeceğini, kurtarma paketinin içerdiği yardımların hayata geçmesiyle birlikte eyalet ve yerel düzeyde de istihdamın güçlü seviyede geri gelmeye başlayacağını belirtti.

İstihdam raporunun, ekonominin “fazla ısınması” riskinin de olmadığını gösterdiğini kaydeden Biden, işsizlik yardımlarının arttırılmasının, çalışanları iş gücüne geri dönmekten kısıtlama yönünde büyük bir etki yapmadığını da söyledi. Biden, iş sahibi olmanın sadece maaş değil, haysiyetli bir yaşam ve kişilerin çocuklarına bir gelecek vaat etmesiyle alakalı olduğunu vurguladı.

Biden şu anki ana odağının ekonomiyi rayına tekrar oturtmak, tüm ülke nüfusu aşılamak ve mesleklerini çalışkan biçimde icra edenlerin tekrar “ihmal edilmemesini” sağlamak olduğunu vurgulayan Biden, “Bu mücadelenin ne kadar zor olacağını kimse hafife almamalı. Amerikalılar bize güveniyor. Herkese bir şans veren bir ekonomiyi hep beraber inşa edelim” ifadesini kullandı.

Biden’a açıklamalarının sonunda gazetecilerden dış politikayla alakalı sorular geldi.

Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yakın zamanda görüşebilmeyi beklediğini, olası görüşmenin zamanı ve yerini belirleme konusunda çalışmaların hala sürdüğünü söyledi. Biden, Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri varlığına rağmen Putin’le hala görüşmeyi istediğini belirtti.

İran’la ilgili de bir soru üzerine Biden, bu ülkenin nükleer programıyla ilgili müzakerelerde ciddi olduğuna inandığını ancak ne kadar ciddi olduğunun net olmadığını söyledi. Biden, “Ciddi olduklarına inanıyorum ama ne kadar ciddi oldukları ve neyi yapmaya hazır oldukları sorusu başka bir hikaye. Ama hala konuşuyoruz” dedi.

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