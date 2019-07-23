"Ekonomide yaşanan bunalımdan ancak üretimle çıkılabilir"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, ekonomide yaşanan bunalımdan ancak üretim ile çıkılabileceğini belirterek, "Üretim odaklı bir politika uygulanmadan, ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli oluşturulmadan sağlıklı bir büyüme gerçekleşmeyeceği gibi darboğazdan da çıkılamayacaktır." dedi.

Kılıç, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, artan borçlar, cari açık, yüksek enflasyon, işsizlik rakamları, sanayinin daralması, çiftçinin üretim sorunları, yüksek faiz gibi pek çok temel noktada yaşanan daralmanın ekonomiyi çıkmaza soktuğunu, Türkiye ekonomisinin tarihin en zor süreçlerinden birisini yaşadığını savundu.

Hükümetin açıkladığı reform paketlerinin sorunları çözmek için yeterli olmadığını öne süren Kılıç, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının ürkütücü boyutlarda olduğunu ve özellikle genç işsiz sorununun sosyal tehlike arz ettiğini belirtti.

Temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamların da uzun süredir ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu: