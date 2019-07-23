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"Ekonomide yaşanan bunalımdan ancak üretimle çıkılabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç: - "Ekonomide yaşanan bunalımdan ancak üretimle çıkılabilir. Üretim odaklı bir politika uygulanmadan, ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli oluşturulmadan sağlıklı bir büyüme gerçekleşmeyeceği gibi darboğazdan da çıkılamayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, ekonomide yaşanan bunalımdan ancak üretim ile çıkılabileceğini belirterek, "Üretim odaklı bir politika uygulanmadan, ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli oluşturulmadan sağlıklı bir büyüme gerçekleşmeyeceği gibi darboğazdan da çıkılamayacaktır." dedi.

Kılıç, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, artan borçlar, cari açık, yüksek enflasyon, işsizlik rakamları, sanayinin daralması, çiftçinin üretim sorunları, yüksek faiz gibi pek çok temel noktada yaşanan daralmanın ekonomiyi çıkmaza soktuğunu, Türkiye ekonomisinin tarihin en zor süreçlerinden birisini yaşadığını savundu.

Hükümetin açıkladığı reform paketlerinin sorunları çözmek için yeterli olmadığını öne süren Kılıç, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının ürkütücü boyutlarda olduğunu ve özellikle genç işsiz sorununun sosyal tehlike arz ettiğini belirtti.

Temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamların da uzun süredir ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Zamların hem çok sık yapılması hem de oranlarının aile bütçesini altüst edecek düzeyde yüksek olması, vatandaşımızı oldukça etkilemektedir. En önemli ve mecburi harcama kalemleri zamlardan nasibini almaktadır. Sofra demirbaşlarından akaryakıta, elektrikten temel tüketim maddelerine kadar yapılan peş peşe zamlar adeta yağmaktadır. Ancak maaş artışlarına baktığımızda böyle bir zam yapılmadığını, son derece yetersiz düzeylerde zam yapıldığını görüyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi, resmi enflasyon hesaplama sepeti, vatandaşımızın yaşam gerçeğini yansıtmamaktadır. Hayatımıza girmeyen malzemelerle hesaplanan enflasyon ve onun üzerinden yapılan zamlar maalesef yapay ve yetersiz kalmaktadır."

Faiz meselesinin doğrudan Merkez Bankası ile ilgili bir durum olmadığını ifade eden Kılıç, yüksek faiz sorununun ekonomi politikaları ve sistem meselesi olduğunu savundu.

Tüketim ve borçlanmaya dayalı büyüme modelinden vazgeçilerek, gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin sorunlarını günü kurtarmaya yönelik adımlar çözemez. Durum, o boyutu çoktan aşmıştır. Türkiye ekonomisinin acilen tasarruf tedbirlerini harekete geçirmesi, israf politikasından vazgeçmesi, bütün kaynaklarını üretime yönlendirmesi gerekmektedir. Bunu en sonunda hükümet yetkilileri de itiraf etmek zorunda kalmış ancak sözden öteye gidememiştir. Ekonomide yaşanan bunalımdan ancak üretim ile çıkılabilir. Üretim odaklı bir politika uygulanmadan, ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli oluşturulmadan sağlıklı bir büyüme gerçekleşmeyeceği gibi darboğazdan da çıkılamayacaktır."

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç

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