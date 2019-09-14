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"Ekonomideki olumlu gidişat, vatandaşlarımıza yansımaya başladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Ekonomik anlamdaki olumlu gidişatın, esnafa, vatandaşlarımıza yansımaya başladığını görüyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekonomik göstergelerdeki olumlu gidişatın piyasaya olumlu şekilde yansımaya başladığını bildirdi.

Hamza Dağ, Karabağlar'da esnafı ziyaret etti, sorunları dinledi.

Hamza Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnafla bir araya gelmeyi önemsediğini belirtti.

Esnafın moralinin iyi olduğunu aktaran Dağ, "Ekonomik anlamdaki olumlu gidişatın, esnafa, vatandaşlarımıza yansımaya başladığını görüyoruz." dedi.

Ziyaretin çok olumlu geçtiğini kaydeden Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel yönetimlerle ilgili hemşehrilerimizin talepleri oluyor. Onları da not etme imkanı buluyoruz. İzmir'de biz yerel yönetimler noktasında muhalefetteyiz. Bunları da halkımızla milletimizle yerel yönetimle de iktidar olan belediye başkanlarına ulaştırıyoruz. Otobüs seferlerini, kaldırımları, bu anlamdaki meseleleri, kentsel dönüşüm hususundaki konuları, zaman zaman hemşehrilerimizin dile getirdiği sorunlar olarak görüyoruz."

Dağ'ın Karabağlar ziyaretine, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan ile AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ve parti üyeleri de eşlik etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza esnaf ziyareti

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