Ekonomik ablukadan bu yana Katar'da 21 bin şirket kuruldu

Katar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halife bin Casim Al Sani, Körfez krizinin başladığı tarihten bu yana 21 bin yeni şirket kurduklarını açıkladı.

Başkan Halife, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Haziran 2017'de Katar'a uyguladığı ekonomik ablukadan bu yana ülkede 21 bin yeni şirket kurduklarını dolayısıyla ablukadan etkilenmediklerini söyledi.

Katar'daki yatırım ortamının cazibeli olduğunu vurgulayan Al Sani, ülkedeki özel sektörün özellikle abluka aşamasında yerel ekonomide özel bir yer edinmeyi başardığını kaydetti.

Al Sani, şöyle devam etti:

"Özel sektör, tüm ürünleri sağlamaya yardımcı oldu. Büyümede gerçek bir ortak olma yolunu açan hükümet girişimlerinden faydalanarak üretimi artırdı ve dış pazarlarla yeni iletişim kanalları açtı."

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Al Sani, kurulan yeni şirketlerin yaklaşık yüzde 14'ünün de üretime başladığını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

