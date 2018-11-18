HABER

Ekonomik ablukadan bu yana Katar'da 21 bin şirket kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

Katar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Al Sani, Körfez krizinin başladığı tarihten bu yana 21 bin yeni şirket kurduklarını belirtti

Katar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halife bin Casim Al Sani, Körfez krizinin başladığı tarihten bu yana 21 bin yeni şirket kurduklarını açıkladı.

Başkan Halife, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Haziran 2017'de Katar'a uyguladığı ekonomik ablukadan bu yana ülkede 21 bin yeni şirket kurduklarını dolayısıyla ablukadan etkilenmediklerini söyledi.

Katar'daki yatırım ortamının cazibeli olduğunu vurgulayan Al Sani, ülkedeki özel sektörün özellikle abluka aşamasında yerel ekonomide özel bir yer edinmeyi başardığını kaydetti.

Al Sani, şöyle devam etti:

"Özel sektör, tüm ürünleri sağlamaya yardımcı oldu. Büyümede gerçek bir ortak olma yolunu açan hükümet girişimlerinden faydalanarak üretimi artırdı ve dış pazarlarla yeni iletişim kanalları açtı."

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Al Sani, kurulan yeni şirketlerin yaklaşık yüzde 14'ünün de üretime başladığını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısıAylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı
Adli suçlardan yatan yakınları için 'af' istedilerAdli suçlardan yatan yakınları için 'af' istediler
Kazada ölen psikolog, gözyaşları arasında toprağa verildiKazada ölen psikolog, gözyaşları arasında toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abluka ekonomi Katar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.