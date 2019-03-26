"Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler gördüklerini, bu yüzden büyük değişikliklerin olduğu dönemde her zaman bir dengenin bulunması gerektiğini söyledi.

Merkel, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü görüşmede AB ile Çin arasındaki ilişkilerin de ele alındığını ifade etti.

AB'nin çok taraflı bir proje olduğunu ve çok taraflılık sisteminde iyi ikili ilişkilerin önem taşıdığını belirten Merkel, "Ağırlıkların, ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler görüyoruz. Bu yüzden büyük değişikliklerin olduğu dönemde her zaman bir dengenin bulunması lazım." dedi.

Burada yanlış anlamaya yol açmamak için "stratejik ortaklık" ve "stratejik rekabet" konularını tanımladıklarına işaret eden Merkel, "stratejik rekabetin" de olumlu bir çağrışımı olduğuna inandığını çünkü herkesin bu yarışta becerilerini ortaya koyması için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.