BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye ile sanayi alanındaki iş birliğini masaya yatırdıklarını belirterek, "Biz de gerçekten ikili ilişkileri yoğunlaştırmak ve ekonomik büyüme için yeni itici güçler oluşturmak konusunda kararlıyız. Türkiye ziyaretimde Türk-Alman Ekonomik Komisyonu’nu canlandırdık. Bunun oturumu 6 Kasım’da Berlin’de olacak ve her yıl bu oturumları gerçekleştireceğiz.” dedi.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in katılımıyla Berlin'de düzenlendi.

Altmaier, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, konferansın önemli bir konuda olduğunu ve yüksek katılım olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye-Almanya arasındaki dostluk ilişkisinin kendisinin ilgilendiği ve önemli bir konu olduğunu dile getiren Altmaier, “Bu dostluk ilişkisi gerçekten 100 yıldan daha fazla zamanda gerçekleşmiştir. Sorunlar da yaşanmıştır fakat bu sorunların üstesinden gelinmiştir. Geçen yıl Türkiye’ye gittiğim zaman şu benim için çok önemliydi. Dedim ki, 'Dostluğumuzdan yola çıkarak devam edebiliriz.' Neden? Ben şunu biliyordum. Bu dostluk ilişkisinden milyonlarca insan ve ülkelerimiz faydalanıyor. Şimdi bizler önemli ticaret ortağıyız." diye konuştu.