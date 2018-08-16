AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Darbeleri püskürten, terör örgütleriyle mücadele eden bu yüce milletimize karşı bir de ekonomik darbe yapıyorlar. Bilin ki bu ekonomik darbe de aziz millet tarafından püskürtülecektir." dedi.

Çalık, Mamak Belediyesi tarafından Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Kalekışla köyüne yaptırılan ve 2015 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün adının verildiği caminin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle tüm şehit ailelerini ziyaret ettiklerini bildirdi.

Mamak'ta oturan Öztürk ailesini de 9 ay önce ziyaret ettiklerini aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Onların o metaneti görülmeye değerdi. Şehit ailemizin o metaneti tüm terör örgütlerine korku salmaya yeterdi. O metanet, muhteşem, güzel yüreklerinin bir göstergesiydi. Kahraman şehidimizin yüreğinin göstergesiydi. O kahramanı yetiştiren anne ve babasının evlerini ziyaret ettiğimizde bizden köylerine bir mescit yapılması talebinde bulundu. 'Cami yapmak belki zor olur ama bize küçük bir mescit yapın yeter' dediler. Biz de 'hay hay' deyip çalışmalara başladık. Bugün de şehidimizin emaneti olan anne ve babamızın bizden istediği mescidin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz."