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"Ekonomik darbe de aziz millet tarafından püskürtülecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Darbeleri püskürten, terör örgütleriyle mücadele eden bu yüce milletimize karşı bir de ekonomik darbe yapıyorlar. Bilin ki bu ekonomik darbe de aziz millet tarafından püskürtülecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Darbeleri püskürten, terör örgütleriyle mücadele eden bu yüce milletimize karşı bir de ekonomik darbe yapıyorlar. Bilin ki bu ekonomik darbe de aziz millet tarafından püskürtülecektir." dedi.

Çalık, Mamak Belediyesi tarafından Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Kalekışla köyüne yaptırılan ve 2015 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün adının verildiği caminin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle tüm şehit ailelerini ziyaret ettiklerini bildirdi.

Mamak'ta oturan Öztürk ailesini de 9 ay önce ziyaret ettiklerini aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Onların o metaneti görülmeye değerdi. Şehit ailemizin o metaneti tüm terör örgütlerine korku salmaya yeterdi. O metanet, muhteşem, güzel yüreklerinin bir göstergesiydi. Kahraman şehidimizin yüreğinin göstergesiydi. O kahramanı yetiştiren anne ve babasının evlerini ziyaret ettiğimizde bizden köylerine bir mescit yapılması talebinde bulundu. 'Cami yapmak belki zor olur ama bize küçük bir mescit yapın yeter' dediler. Biz de 'hay hay' deyip çalışmalara başladık. Bugün de şehidimizin emaneti olan anne ve babamızın bizden istediği mescidin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz."

- "Ekonomik darbe de püskürtülecektir"

FETÖ, PKK, DEAŞ ve Türkiye'ye yapılan bütün saldırılarla mücadele ettiklerini, etmeyi de sürdüreceklerini belirten Çalık, bu mücadelenin yanında AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı döneminde birçok hizmeti milletle buluşturduklarını vurguladı.

Çalık, bu hizmetleri yaparken birçok darbeyle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bunların hepsinin bertaraf edilmesinde milletimizin gücü bizim için çok önemliydi. O terör örgütleriyle mücadele ederken, bir taraftan darbelerle mücadele ettik. Ayrıca yatırımlarımıza da devam ettik. Darbeleri püskürten, terör örgütleriyle mücadele eden bu yüce milletimize karşı bir de ekonomik darbe yapıyorlar. Bilin ki bu ekonomik darbe de aziz millet tarafından püskürtülecektir. Ne ABD'ye ne İsrail'e ne de dünya devletlerine asla ve kata pabuç bırakmayacaktır. Onların hevesi Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye, onların isteği AK Parti'siz güçsüz bir Türkiye'dir. Onların heveslerini kursaklarında hep beraber bırakacağız. Türkiye'nin büyümesi için biz sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

Çalık'ın konuşmasının ardından caminin açılışı yapıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık cami Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk kırıkkale

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