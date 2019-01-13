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"Ekonomik faaliyetlerde çok olumlu gelişmeleri göreceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız: - "(Ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi) Türkiye ekonomisi güçlü ve büyük bir ekonomidir. Bu düzenlemeyle birlikte önümüzdeki dönemde de ekonomik faaliyetlerde çok olumlu gelişmeleri hep beraber görmeye devam edeceğiz" - "İnanıyorum ki üreticimizin, ihracatçımızın, çalışanlarımızın, yaşlı, emekli ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki bu kanun teklifinin, kanunlaşmasıyla ülkemizin istikrarlı, üreten, ihraç eden, istihdam oluşturan yapısının kesintisiz devam etmesi sağlanacaktır"

YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Türkiye ekonomisi güçlü ve büyük bir ekonomidir. Bu düzenlemeyle birlikte önümüzdeki dönemde de ekonomik faaliyetlerde çok olumlu gelişmeleri hep beraber görmeye devam edeceğiz." dedi.

Altunyaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Genel Kurul'da görüşüldüğünü belirtti.
Teklifin, 71 maddeden oluştuğunu anımsatan Altunyaldız, düzenlemenin toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda çeşitli gereksinimlerin giderilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

Teklifte, terörle kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sağlanan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktaran Altunyaldız, ihtiyaç bulunan alanlarda, reçeteyle bulunmasında güçlük çekilen ilaçların TSK'nın envanterinden bedel ödenmeksizin kullanmasına imkan sağlandığını ifade etti.

Yaşlılık ve ölüm aylıklarının bin liranın altında olmamasına ilişkin hükümün de teklifte yer aldığını dile getiren Altunyaldız, işsizlik maaşında 120 gün kesintisiz prim ödeme şartının da kaldırılacağını hatırlattı.

Bu, düzenlemelerin mağduriyetlerin önüne geçeceğine işaret eden Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Küresel uygulamalara baktığımızda eğer reel sektör, finans sektörü, sigortacılık, iş dünyası entegre olabilmişse o zaman bu ekonomi sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş demektir. İşte bu anlamda, sigortacılık sektörünü, öngörülebilir piyasaların ve risklerin sigorta edilebilmesi adına bir taraftan bazı özel risklerin teminat altına alınması, diğer taraftan da reasüre edilebilmesini sağlamak adına bu yasa teklifiyle, Türk Reasürans Anonim Şirketinin kurulması öngörüldü. Teklif, halkımızı doğrudan ilgilendiren ve ekonominin geneline dönük önemli hükümler içeriyor. İnanıyorum ki üreticimizin, ihracatçımızın, çalışanlarımızın, yaşlı, emekli ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki bu kanun teklifinin, kanunlaşmasıyla ülkemizin istikrarlı, üreten, ihraç eden, istihdam oluşturan yapısının kesintisiz devam etmesi sağlanacaktır. Biliyorsunuz, ağustos ayında finans piyasalarımıza yönelik spekülatif nitelikli, yoğun saldırılar oldu. Hükümetimiz ve ilgili kurumlarımız zamanlı ve yerinde müdahaleleriyle etkili koordinasyon sayesinde piyasalarda yaşanan bu dalgalanma bugün yerini sakinliğe bıraktı. Türkiye ekonomisi güçlü ve büyük bir ekonomidir. Bu düzenlemeyle birlikte önümüzdeki dönemde de ekonomik faaliyetlerde çok olumlu gelişmeleri hep beraber görmeye devam edeceğiz. "

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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Meclis Genel Kurulu

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