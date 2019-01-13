"Ekonomik faaliyetlerde çok olumlu gelişmeleri göreceğiz"

YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Türkiye ekonomisi güçlü ve büyük bir ekonomidir. Bu düzenlemeyle birlikte önümüzdeki dönemde de ekonomik faaliyetlerde çok olumlu gelişmeleri hep beraber görmeye devam edeceğiz." dedi.

Altunyaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Genel Kurul'da görüşüldüğünü belirtti.

Teklifin, 71 maddeden oluştuğunu anımsatan Altunyaldız, düzenlemenin toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda çeşitli gereksinimlerin giderilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

Teklifte, terörle kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sağlanan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktaran Altunyaldız, ihtiyaç bulunan alanlarda, reçeteyle bulunmasında güçlük çekilen ilaçların TSK'nın envanterinden bedel ödenmeksizin kullanmasına imkan sağlandığını ifade etti.