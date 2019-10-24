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"Ekonomik görünüme yönelik riskler hala aşağı yönlü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

ECB Başkanı Mario Draghi: - "Ekonomik görünüme yönelik riskler aşağı yönlü kalmaya devam ediyor" - "Eylül ayından bu yana yaşanan gelişmeler, bankanın yönetim kurulunun hareket etme kararlılığında haklı olduğunu açık şekilde gösterdi" - "ECB, ihtiyaç halinde tüm araçlarla ayarlamaya gitmeye hazır"

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, uluslararası ticaretteki zayıflığın Avro Bölgesi'nin imalat sanayisine ve ticari yatırımlarına zarar verdiğini belirterek, "Ekonomik görünüme yönelik riskler aşağı yönlü kalmaya devam ediyor." dedi.

Draghi, ECB Başkanı olarak bankanın yönetim konseyi toplantısına son kez katılmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

ECB Yönetim Konseyi'nin, çok uzun süre ekonomilerde destekleyici politikaya ihtiyaç duyulmasını beklediğini ifade eden Draghi, "ECB, ihtiyaç halinde tüm araçlarla ayarlamaya gitmeye hazır." dedi.

Son gelen verilerin, küresel ekonomik büyümede zayıflığa ve aşırı risklere işaret ettiğini belirten Draghi, söz konusu verilerin yılın ikinci yarısında ılımlı ve pozitif büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Draghi, zayıf kalan ekonomik büyümenin, küresel ticaret gerilimleri ve belirsizliklerin yansıması olduğuna işaret ederek, Avro Bölgesi'nde hizmet ve inşaat sektörlerinin devam eden bir "esneklik" sergilediğini vurguladı.

- "Uluslararası ticaretteki zayıflık, Avro Bölgesi'nin imalat sanayisi ve ticari yatırımlarına zarar veriyor"

Mario Draghi, küresel, jeopolitik, ticarette korumacılık ve gelişen piyasalara yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu belirterek, anlaşmasız bir Brexit riskinin azaldığını ancak Brexit’e yönelik belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Uluslararası ticaretteki zayıflığın, Avro Bölgesi'nin imalat sanayisi ve ticari yatırımlarına zarar verdiğini vurgulayan Draghi, "Ekonomik görünüme yönelik riskler aşağı yönlü kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Faizlerin daha erken yükselmesine ilişkin Draghi, Avro Bölgesi'ndeki ekonomilerde bazı mali adımların atılmasına, maliye politikalarının aktif ve destekleyici olması gerektiğine işaret etti.

Bankanın net varlık alımını yeniden başlatması eleştirilerine de değinen Draghi, "Eylül ayından bu yana yaşanan gelişmeler, bankanın yönetim kurulunun hareket etme kararlılığında haklı olduğunu açık şekilde gösterdi." ifadesini kullandı.

- "Mirasım 'asla vazgeçmemek'"

ECB Başkanı Draghi, ECB'nin, negatif faizlerin piyasada oluşturduğu yan etkileri yakından izlediğini, söz konusu negatif faizlere ilişkin genel değerlendirmelerin pozitif olduğunu ve bugünkü faiz kararlarının oy birliği ile alındığını söyledi.

Banka üzerindeki siyasi baskıların diğer merkez bankalarına kıyasla düşük kaldığını belirten Draghi, bankanın para politikasından beklenenin yerine getirilmeye devam edeceğini kaydetti.

Draghi, kendisinden ECB Başkanlığı'nı kasımda devralacak Christine Lagarde'ın da bugünkü toplantıda yer aldığını ancak yönetim kurulundaki tartışmalara katılmadığını bildirdi. Lagarde'ın önerilere ihtiyacı olmadığını dile getiren Draghi, kendi mirasının da "asla vazgeçmemek" olduğunu söyledi.

Draghi'nin ECB Başkanlığı görevi, 31 Ekim'de sona erecek.

ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını sabit tutma kararı almıştı. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit bırakıldı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ECB faiz riskler

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