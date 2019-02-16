"Ekonomik güçlendirme hareketini yaygınlaştıracağız"

İZMİR (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay olarak başlattıkları ekonomik güçlendirme hareketiyle Türkiye'de 2030 yılına kadar yardıma muhtaç insan kalmamasını hedeflediklerini, bu kapsamda Şırnak ve Hakkari'de uyguladıkları modeli ülke geneline yayacaklarını bildirdi. Kınık, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen Türk Kızılayı İzmir Şubesi Olağan Kongresi'nde, 150 yıllık iyiliğin amiral gemisi Hilal-i Ahmer Türk Kızılayı'nın "dertleniyorum öyleyse varım" diyerek dünyanın dört bir tarafında insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. Kızılay'ın bir merhamet yürüyüşü, yüce gönüllü bir hareket olduğunun altını çizen Kınık, "İşimiz insan, gücümüz insan. İnsanın elinden tutmak, yarasını sarmak, muhtaç olanın ihtiyacını gidermek için tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Başkasının derdini kendi derdinden özge bilmek, başkasının acısıyla hemhal olmak, onun acısını dindirmek için sorumluluk hissetmek hareketimizin en temel özelliklerindendir" dedi. İnsanlığın, ikinci cihan harbinden bu yana en büyük krizlerden birini yaşadığını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Her gün yaklaşık 30 bin insan silah zoruyla, ölüm korkusuyla evini barkını terk etmek zorunda. Her yıl yaklaşık 6 milyon yavrumuzu 5 yaşına varmadan ishal, kızamık gibi önlenebilir sebeplerden dolayı kaybediyoruz. 1,5 milyar insan günlük 2 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda. Paylaşma olmayınca, başkasının derdiyle dertlenme olmayınca acılar büyüyor. Kavgalar, düşmanlıklar artıyor. Bunlar savaşa sebep oluyor. Bugün dünyada 40 aktif savaş var. İklim değişiklikleri, küresel paylaşımdaki adaletsizlikler, insanlığın tamahkarlıkları acıları artırıyor. İşte bizler hem Türk Kızılayı olarak hem de uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketi olarak dünyadaki bu acıları dindirmeye, daha yeni acılar oluşmasın diye insanı ve toplumu güçlendirmeye çalışıyoruz." - Öğrenciler ve ailelerine eğitim Vazifelerinin toplumun her ferdine güvenli yaşam kültürünü aşılamak olduğunu dile getiren Kınık, Kızılay olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış oldukları protokolle yaklaşık 18 milyon öğrenciye ve ailelerine ilk yardım, afet bilinci ve sağlığın korunmasına dair eğitimler verileceğini ifade etti.