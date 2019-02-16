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"Ekonomik güçlendirme hareketini yaygınlaştıracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: - "Şırnak ve Hakkari'de genç kızlarımız ve kadınlarımız üzerinden başlattığımız ekonomik güçlendirme hareketini ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Türkiye'de 2030 yılına kadar yardıma muhtaç insanın kalmamasını hedefliyoruz"

İZMİR (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay olarak başlattıkları ekonomik güçlendirme hareketiyle Türkiye'de 2030 yılına kadar yardıma muhtaç insan kalmamasını hedeflediklerini, bu kapsamda Şırnak ve Hakkari'de uyguladıkları modeli ülke geneline yayacaklarını bildirdi.

Kınık, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen Türk Kızılayı İzmir Şubesi Olağan Kongresi'nde, 150 yıllık iyiliğin amiral gemisi Hilal-i Ahmer Türk Kızılayı'nın "dertleniyorum öyleyse varım" diyerek dünyanın dört bir tarafında insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti.

Kızılay'ın bir merhamet yürüyüşü, yüce gönüllü bir hareket olduğunun altını çizen Kınık, "İşimiz insan, gücümüz insan. İnsanın elinden tutmak, yarasını sarmak, muhtaç olanın ihtiyacını gidermek için tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Başkasının derdini kendi derdinden özge bilmek, başkasının acısıyla hemhal olmak, onun acısını dindirmek için sorumluluk hissetmek hareketimizin en temel özelliklerindendir" dedi.

İnsanlığın, ikinci cihan harbinden bu yana en büyük krizlerden birini yaşadığını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Her gün yaklaşık 30 bin insan silah zoruyla, ölüm korkusuyla evini barkını terk etmek zorunda. Her yıl yaklaşık 6 milyon yavrumuzu 5 yaşına varmadan ishal, kızamık gibi önlenebilir sebeplerden dolayı kaybediyoruz. 1,5 milyar insan günlük 2 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda. Paylaşma olmayınca, başkasının derdiyle dertlenme olmayınca acılar büyüyor. Kavgalar, düşmanlıklar artıyor. Bunlar savaşa sebep oluyor. Bugün dünyada 40 aktif savaş var. İklim değişiklikleri, küresel paylaşımdaki adaletsizlikler, insanlığın tamahkarlıkları acıları artırıyor. İşte bizler hem Türk Kızılayı olarak hem de uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketi olarak dünyadaki bu acıları dindirmeye, daha yeni acılar oluşmasın diye insanı ve toplumu güçlendirmeye çalışıyoruz."

- Öğrenciler ve ailelerine eğitim

Vazifelerinin toplumun her ferdine güvenli yaşam kültürünü aşılamak olduğunu dile getiren Kınık, Kızılay olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış oldukları protokolle yaklaşık 18 milyon öğrenciye ve ailelerine ilk yardım, afet bilinci ve sağlığın korunmasına dair eğitimler verileceğini ifade etti.

Kınık, "Bu çerçevede okullarımız güven yuvası haline gelecek. Okullarımız olağanüstü durumlarda, krizlerin yönetileceği merkezler haline gelecek" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, ihtiyaç sahiplerinin onlara sadece yardım götürülerek kalkındırılamayacağına da dikkati çekti.

Kızılay olarak insanı ve toplumu güçlendirecek, onlara iş, hanelerine gelir kazandıracak bir model üzerinde çalıştıklarını dile getiren Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşvik edici yeni bir modelle üretim değer zincirleri oluşturarak insanlarımıza meslek kazandırarak onların kendi işlerini kurmalarını sağlayacağız. Finansman ve kredi vererek, üretimlerine eşlik ederek onların yoksulluktan uzaklaştırılmasını ve yardıma muhtaç halden yardım edebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede Şırnak ve Hakkari'de genç kızlarımız ve kadınlarımız üzerinden başlattığımız bu ekonomik güçlendirme hareketini ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Türkiye'de 2030 yılına kadar yardıma muhtaç insanın kalmamasını hedefliyoruz."

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Kerem Kınık Kızılay Türk Kızılayı İzmir Şubesi

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