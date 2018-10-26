Ekonomik ilişkilerde engeller kalkıyor

Bakanlar mevcut sorunların aşılacağı iradesini vurgularken iş dünyası siyasette esen olumlu havadan umutlu.“Politik krizlerin geçici olduğunu özellikle Almanya’yla iş yapanlar çok iyi bilir. Almanya ile Türkiye iş dünyasında birbirinden kopamayacak bağlara sahiptir.” Bu sözler Alman Telekom'un Türkiye’deki uzantısı T-Systems Telekomünikasyon Türkiye’nin Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu’na ait. “İş adamları pratiktir ve daima istikrar arar. Türkiye ve Almanya da iş adamlarının aradıklarına yanıt vermek için yepyeni bir diyalog penceresi açıyor. ” Bu sözler de Alman-Türk Sanayi Odası Başkanı Markus Slevogt’a ait. Türkiye’de yatırım yapan 80 Alman şirketin üst düzey yöneticileri ile birlikte Ankara’yı ziyaret eden Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ziyaretinin ilk gününde Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la bir araya geldi. 2013 yılında kurulması kararlaştırılan ancak bugüne kadar toplanamayan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin (JETCO) ilk toplantısına Ruhsar Pekcan’la birlikte katılıp, ortak bir protokole imza koyan Altmaier, toplantı sonrası iş insanlarına verdiği yemekte “Size söz veriyorum. Bütün gücümle Türkiye-Almanya ilişkilerinin ilerlemesi için çalışacağım” diye seslendi. Türkiye ile Almanya’nın ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandırmaya kararlı olduğunu vurgulayan Altmaier, iş insanlarının son dönemde en çok üstünde durduğu "istikrar ve güvenlik" sorunlarının zamanla aşılacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da JETCO sonunda imzalanan protokolün önemine işaret etti. Protokol gereğince her iki ülkenin ekonomi bakanlıklarında Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerini takip edecek özel birimler kurulacak. Alman Ekonomi Bakanlığından bir uzman Türkiye’de, Türk Ekonomi Bakanlığından bir uzman da Almanya’da çalışacak. Çalışma süreleri bir yıl olacak ve bu süreç yeni uzmanlarla devam edecek. JETCO toplantılarının her yıl yapılması planlıyor. Pekcan: Tüm engeller kaldırılacak Türkiye’deki Alman yatırımlarının 9,3 milyar dolar olduğunu anlatan Bakan Pekcan, işadamlarının önündeki tüm siyasi ve bürokratik engellerin kaldırılacağını söyledi “Engelleri birlikte kaldırıyoruz. Almanya bugünden sonra en büyük partnerimiz olacak” diye konuştu. Alman-Türk Sanayi Odası Başkanı Markus Slevogt, JETCO toplantısında tarafların ikili ilişkilerde yaşanan her sıkıntıyı masaya koyduğu ve çözüm üretmek için ortak çalışma kararlılığı sergilediğini söylüyor. “Elbette sıkıntılar var ama şimdi bu sergilenen kararlılıkla iş adamları tedirginlik yaşamadan daha rahat ilerleyebilecek” diyen Slevogt, önümüzdeki günlerde Ankara-Berlin hattındaki iş bağlarının daha da canlanacağını öngörüyor.

Gümrük Birliği zamana yayılacak JETCO toplantısında Türk tarafının en çok üzerinde durduğu konu, Gümrük Birliği müzakereleri oldu. Bu konuda Türk tarafına “samimiyetle çalışacağız” sözü veren Alman Bakan Altmaier’in Türk tarafına “Bizi Türkiye’ye çifte standart uygulamakla eleştirebilirsiniz. Almanya’da da Türkiye’deki basın özgürlüğü, insan hakları konusunda eleştiriler var. Eleştirilerin üstüne hep birlikte gideceğiz ve sorunları çözeceğiz” mesajı verdiği öğrenildi. Toplantıda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusundaki görüşlerini öne çıkaran Türk tarafı, Türkiye’nin bu konudaki müzakerelere hazır olduğunu bir kez daha Almanya’ya iletti. Ancak Bakan Altmaier, müzakereleri zamana yaymaktan söz etti. JETCO toplantısına katılan hem Türk hem Alman iş insanları tarafların bu konuda zaman içinde ortak bir çözüm bulabileceğine inanıyor. "Bakanlar çözüm yolunu açtı" T-Systems Telekomünikasyon Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, “İş adamlarının birlikte konuşmaya, çözüm üretmeye ihtiyacı vardı ki, ekonomi bakanlıkları bu yolu açtı. Zaman içinde sorunların daha hızlıca çözüldüğüne şahit olacağız” sözleriyle JETCO toplantısının yarattığı sıcak atmosferi dile getiriyor.