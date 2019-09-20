‘Ekonomik İstikrarı Zayıflatmak’la Suçlanan 38 Kişiye Beraat Yok

2018’in Ağustos ayında Türk Lirası'ndaki ani değer kaybını bankaların ve yetkililerin nasıl karşıladığını haberleştiren iki Bloomberg muhabiri dahil 38 sanık, hakim karşısına çıktı. Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışmakla suçlanan sanıkların beraat talebi reddedilirken, duruşma Ocak ayına ertelendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayeti üzerine açılan davada Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç dışında ekonomi uzmanı Mustafa Sönmez ve gazeteci Sedef Kabaş da sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyor. Sanıklar hakkında 2 ila 5 yıl hapis cezası isteniyor.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye başlanan davada mahkeme, sanıkların beraat taleplerini reddetti. Duruşma sonrası haber ajansı Associated Press’e açıklama yapan Mustafa Sönmez, ‘’Bu dava ekonomik suç olarak gösteriliyor, ancak alakası yok, bu siyasi bir dava. Amacı da ekonomiyi ve siyaseti eleştirmek için ifade özgürlüğünü kullanan insanları, gazetecileri, fikir önderlerini, sanatçıların gözünü korkutmak’’ diye konuştu.