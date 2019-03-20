ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomik istikrarın temeli siyasi istikrardır. Siyasi istikrarımız bozulmadığı ve güçlü liderliğimiz zayıflatılmadığı sürece Türkiye ekonomide ve diğer bütün alanlarda atılım yapmaya devam edecektir." dedi. Yılmaz, Elazığ'da yaşayan Bingöllüler ile bir restoranda düzenlenen programda bir araya geldi. Türkiye'nin, son 5-6 yılda Gezi ve çukur olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi çok önemli hadiseler yaşadığını anımsatarak terör örgütlerinin saldırılarının yanı sıra ekonomik saldırılarla da karşı karşıya kaldığını belirtti. Türkiye'nin, başında Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle bütün bu saldırıları bertaraf ettiğini aktaran Yılmaz, ekonomiye dönük saldırılar nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını, bununla ilgili de hükümetin gerekli tedbirleri aldığını söyledi. Seçimin ardından yeni reformlar, atılımlar ve projelerle ülkenin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Ekonomik istikrarın temeli siyasi istikrardır. Siyasi istikrarımız bozulmadığı ve güçlü liderliğimiz zayıflatılmadığı sürece Türkiye ekonomide ve diğer bütün alanlarda atılım yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

Son 16 yılda demokrasiden ekonomiye, sosyal politikalardan dış ilişkilere her alanda sıçrama, demokraside inanç özgürlükleri noktasında çok önemli açılımlar yaptıklarını anlatan Yılmaz, artık başı açık ya da başı örtülü tüm kadınların hem üniversitelerde hem de kamu kurumlarında rahatça çalışabildiğini, okullarda Kur'an-ı Kerim ve Siyeri Neb-i'nin seçmeli ders olarak okutulabildiğini, imam hatiplilerin artık kat sayı probleminin bulunmadığını dile getirdi. Ana dil konusunda gerekli bütün adımların atıldığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti: "Geçmişin anlamsız yasakları ortadan kaldırıldı. Bugün devletin resmi televizyonu, üniversitesi, okullarında seçmeli ders olmak suretiyle değişik şekillerde, basın yayında bütün yasaklar ortadan kaldırılmış durumda. Demokraside attığımız adımlar gibi ekonomide de ülkemizin ekonomisini 3-4 kat büyüttük. Bugün Türkiye dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olarak önemli bir ağırlığa sahip." - "Birbirine benzemeyen partiler bir araya gelmişler" Yılmaz, Türkiye'nin sosyal alanda bir restorasyon yaşadığını, 31 Mart'tan sonra istikrar içerisinde büyümeye devam edeceğini dile getiren Yılmaz, hiçbir hükümetin Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu'ya AK Parti kadar yatırım yapmadığına dikkati çekti. Yılmaz, şunları söyledi: