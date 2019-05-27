"Ekonomik kalkınma birinci önceliğimiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Başbakanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisinin (HP) oluşturduğu koalisyon hükümetinin zor bir dönemde göreve geldiğini belirterek, ekonomik kalkınmanın birinci öncelikleri olacağını belirtti. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 22 Mayıs’ta kurulan UBP-HP koalisyon hükümetinin programını Cumhuriyet Meclisi’nde okudu. Tatar, 2 Şubat 2018'de kurulan dörtlü koalisyon hükümetinin istifası nedeniyle yeni hükümeti kurma görevinin 14 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından şahsına verildiğini hatırlatarak, bu çerçevede oluşturulan kabinenin 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını hatırlattı. 41. hükümet olarak, popülizmden uzak durup halkın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceklerini belirten Tatar, "Yapılamayanları, yapılmayanları yapmak ve bir dönüşüm sağlayarak KKTC’de ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığındayız." diye konuştu. Ersin Tatar, ülke için sorunların ağırlaştığı bir dönemin söz konusu olduğunu, bir taraftan ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile "Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü"nün imzalanamaması, gereken önlemlerin zamanında alınmaması, diğer taraftan 2018 ortalarından itibaren döviz fiyatlarındaki yükseliş ve buna paralel olarak enflasyonun yüzde 30’ları bulmasının ülke ekonomisine derin yaralar açtığını kaydetti.

Ekonomik kalkınmanın birinci öncelikleri olacağına dikkati çeken Tatar, KKTC’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamanın ana gayeleri olduğunu ifade etti. Tatar, "UBP-HP koalisyon hükümeti zor bir dönemde göreve geliyor. Ancak hükümet olarak biz ekonomik açıdan güçlü bir KKTC için projelerimizle hazırız, hükümet olarak bunu başarmakta kararlıyız. İstikrarlı bir dönem geçirirsek birkaç yıla kadar ülkemizi yeni bir kalkınma hamlesi içine sokabileceğimizden eminim." dedi. Hükümetin, anayasanın birinci maddesinde ifade edilen "demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olacağını" vurgulayan Tatar, "Bizi biz yapan, bizi azınlık durumunda bir topluluk noktasından alıp devlet sahibi Kıbrıs Türk halkı noktasına taşıyan öz değerlerimize sahip çıkacağız." diye konuştu. Demokrasinin güçlenmesinin, demokrasi için vazgeçilmez olan siyaset kurumunun güçlenmesi ve siyaset kurumuna duyulan güvenin artırılması ile doğrudan ilgili olduğuna işaret eden Tatar, şöyle devam etti: