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Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "ABD'nin lideri olduğu sözüm ona o Atlantik dünyasında, Batı dünyasında Türkiye'ye yer yok. O Atlantik sisteminin içinde Türkiye'ye boğulmak, bölünmek var. İşte şimdi Türkiye bunu anlamaya başladı"

KAYSERİ (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "ABD'nin lideri olduğu sözüm ona o Atlantik dünyasında, Batı dünyasında Türkiye'ye yer yok. O Atlantik sisteminin içinde Türkiye'ye boğulmak, bölünmek var. İşte şimdi Türkiye bunu anlamaya başladı." dedi.

Perinçek, Kayseri Öğretmenevi'nde düzenlenen Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin bir çıkmaza girdiğini ve bunun da Türkiye'nin dış ticaretindeki açıktan kaynaklandığını ileri sürdü.

Ülkenin dış ticaretinin yılda 50-60 milyar dolar açık verdiğini iddia eden Perinçek, "Buradan tek bir çıkış var, tekrar üretici baş tacı olacak. Önümüzdeki dönemin parolası, üretici baş tacı olacak." diye konuştu.

Perinçek, mevcut ekonomik durumdan çıkışın tekrardan üreticiyi ve tarım üretimini desteklemek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tekrar tarıma ucuz mazot, gübre, faizsiz kredi ve ucuz tarım ilacı vermek zorundayız. Bu dış politikayla da ilişkili. İran'da mazot 40 kuruş. Şimdi kabzımalları ortadan kaldırarak, üreticiden alıp burada birtakım belediyelerle satış mağazaları kurarak çareler aranıyor. Ama bu köklü çare değil. Köklü çare üretimin maliyetini düşürmek. Nasıl düşürürsün? Doğrudan doğruya çiftçiyi destekleyerek düşürebilirsin, ona ucuz mazot vererek. Bu sayede Türkiye tarımı havalanır, uçmaya başlar. Türkiye'ye hayvancılık yeniden gelir ve aynı zamanda sanayi sektörü de çok büyük bir canlanma yaşar."

Türkiye ekonomisinin artık Batı ile ilişkiler döneminden, Avrupa ile ilişki döneminden, komşuları ve Asya ile ilişkiler dönemine geçtiğini savunan Doğu Perinçek, güvenlikte de bu durumun böyle olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Amerika, PKK'ya yardım ediyor. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Dedi ki, 'Amerika PKK'ya 23 bin tır silah veriyor.' Binbir orduyu donatacak silahı ABD, PKK'ya veriyor. PKK'yı her anlamda destekliyor. Türkiye'ye dayatıyor, 'Kürdistan'a özerklik yapacaksın' diyor, 'PKK yasallaştırılacak' diyor, 'HDP meclise girecek' diyor. Yani Türkiye'yi bölmeye çalışanlar, Mehmetçiğe kurşun sıkanlar, Türkiye'de belediyeleri alacak, meclise girecek, meclis kürsüsüne çıkacak, bir yandan da Mehmetçiğe kurşun sıkacak. Amerika bize bunu dayatıyor. Amerika aynı zamanda bize bu borçlanma ekonomisini de dayatıyor. Türkiye'yi bölme iddiası Amerika'dan, Avrupa'dan geliyor. ABD'nin lideri olduğu sözüm ona o Atlantik dünyasında, Batı dünyasında Türkiye'ye yer yok. O Atlantik sisteminin içinde Türkiye'ye boğulmak, bölünmek var. İşte şimdi Türkiye bunu anlamaya başladı."

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"Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı" Kayseri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

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