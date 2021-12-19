Ekonomik Krize İş Dünyasındaki Tepki Yayılıyor

Merkez Bankası Eylül ayında başlayan faiz indirimlerini Aralık ayındaki Para Politika Kurulu toplantısında da devam ettirirken, hafta kapanışında Amerikan doları Türk lirası karşısında son üç ayda yüzde 95 değer kazanmış oldu.

Aynı gün Merkez Bankası’nın doların ateşini söndürmek için ay başından beri yaptığı müdahale de sonuç vermedi ve BIST 100 endeksi -düşüşü engellemek için iki kez devre kesici kullanılmasına rağmen- yüzde 8,52 değer kaybına uğradı ve Borsa İstanbul dolar bazında 2004 seviyesine döndü.

Ekonomide yaşanan bu türbülans iş dünyasının da tepkisine neden oldu.

Önce İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Merkez Bankası’nın müdahalelerini şaşkınlıkla izlediklerini açıklarken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ‘‘piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye’’nin birçok firmayı hem endişelendirdiğini hem de olumsuz etkilediğini söyledi.

TÜSİAD: ‘‘Güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluştu, atılan adımlar tüm ekonomik dengeleri bozdu’’

Türk iş dünyasının iki büyük kurumundan sonra bugün de ‘‘patronlar kulübü’’ TÜSİAD’dan eleştiri geldi.

“Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla’’ dönülmesi yönünde çağrıda bulunan TÜSİAD yayınladığı açıklamada ‘‘Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz. İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ‘‘kurumsuzlaşma’’ sorunu yaşadığını belirten TÜSİAD, daha önce yaptığı açıklamalarda da ‘‘bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riski’’ taşıdığını vurguladığını hatırlattı.

Bahçeli’den ‘‘fahiş sorunlara neden olacak menfur durum’’ çıkışı

Patronlar kulübünden gelen eleştirel açıklamaya en sert tepki Adalet ve Kalkınma Partisi’nden değil iktidar partisinin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nden geldi.

MHP Genel Başkanı açıklamasında dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜSİAD Başkanı Aldo Kaslowski ile yaptığı telefon görüşmesine de atıfta bulunarak patronlar kulübünün açıklama metnini eleştirirken yeni ekonomik programa desteklerinin tam olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, ‘‘Dik duruşumuzu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. TÜSİAD’ın sorunlu açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun TÜSİAD’la paslaşması, erken seçim dayatması, fiyat ve döviz kuru artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur. Ayrıca hayatları boyunca hep eleştiren, kara çalmaktan başka bir şey bilmeyen, ama var olan sorunlara karşı da sadra şifa tek bir çözüm getiremeyen müflis sol ve Marksist iktisatçılar ahlaksızca felaket tamtamları çalmaktadır. Ekonomide uygulanan model ve programın her türlü iç ve dış provokasyonu etkisiz hale getirerek Türkiye’yi daha güçlenmiş, daha kalkınmış bir refah seviyesine denge ve disipline ulaştıracağına sonuna kadar inandığımızı bilhassa paylaşıyorum’’ dedi.

‘‘Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır’’ yorumunda bulunan MHP lideri, şu anda yaşanan tablonun hiçbir ekonomik temeli olmadığını söyledi.

Bu arada Twitter'da da "#Haddini Bil TÜSİAD" hashtag'i 'trending topic' oldu.

Kılıçdaroğlu ile Kaslowski’nin telefon görüşmesi tepki çekti

Hükümete yakın medya ise TÜSİAD’ın açıklamasının CHP lideriyle görüşmesinden sonra geldiğine dikkat çekerek ‘‘vesayet zihniyeti hortladı’’ şeklindeki manşetler attılar.

Hem Bahçeli'nin açıklamaları hem de iktidara yakın medyada TÜSİAD’ın çıkışıyla Kılıçdaroğlu arasında kurulmaya çalışılan bağın nedeni TÜSİAD Başkanı Aldo Kaslowski ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan telefon görüşmesi.

Kılıçdaroğlu bu görüşme sonrası sosyal medya hesabında ‘‘TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir. Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak’’ yazdı.

TÜSİAD Başkanı ise bu paylaşıma verdiği yanıtta, ‘‘Sayın Kılıçdaroğlu TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı, TBB Yönetim Kurulu üyeleri ve BDDK Başkanı ile buluştu

Faiz indirimleri uygulamaya konmaya çalışan yeni ekonomik programdan rahatsızlığını saklamayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınmasının ardından bu göreve getirilen Nureddin Nebati ise bugün bankacılarla bir araya geldi.

Türkiye Bankalar Birliği’nde (TBB) yapılan toplantıya TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu katıldı.

Toplantıda yeni Hazine ve Maliye Bakanı’nın yeni ekonomik programa ilişkin bankacıları bilgilendirdiği ve yaşanan ekonomi görüşmeler ve hazırlanan programla ilgili görüşlerini sorduğu belirtildi.

