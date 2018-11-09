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Ekonomik krizin etkisiyle 3 milyon kişi ülkeyi terk etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) ülkedeki ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle çoğunluğu 2015’ten sonra olmak üzere 3 milyon Venezuelalının ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Ekonomik krizin etkisiyle 3 milyon kişi ülkeyi terk etti

Göç akını büyük ölçüde ülkede yaşanan gıda ve ilaç eksikliği, şiddet ve aşırı enflasyondan kaynaklanırken ülkeyi terk edenlerin sayısı nüfusun yaklaşık 12’de birine denk geliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü William Spindler göçün özellikle son 6 ay içinde hızlandığını bildirdi. BM’nin Eylül verileri göç eden kişi sayısını 2,6 milyon olarak gösteriyor.

Ülkeden ayrılanların çoğu Kolombiya ve Peru’ya gidiyor. Kolombiya yaklaşık 1 milyon Venezuelalıya ev sahipliği yapıyor. Her gün yaklaşık 3 bin kişi Kolombiya’ya göç ediyor. Kolombiya hükümeti 2021 yılında ülkede 4 milyon Venezuelalının yaşıyor olabileceğini kaydetti.

Petrol zengini Venezuela’nın sosyalist lideri Nicolas Maduro devlet müdahaleleriyle ülke ekonomisini çökertmekle ve muhalifleri bastırmakla suçlanıyor.

Maduro göç sayısına ilişkin haberleri “yalan” olarak nitelendirerek bu tür haberlerin ülkenin iç işlerine yabancıların karışmasını meşrulaştırmayı hedeflediğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomik Venezuela Birleşmiş Milletler ekonomik kriz UNCHR

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bizim ülkeyi kaç kişi terketti bide onu yazın.
hep aynı konusmalar hic yabancılamıyor insan
Bizde de yakındır
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