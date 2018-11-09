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"Ekonomik operasyon sahada karşılık bulmadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Ülkemizde ağustos ayında başlatılan ekonomik operasyonun hiçbir şekilde sahada karşılık bulmadığını, inşaat sektörü başta olmak üzere ciddi bir çalışmanın bulunduğunu Bayraklı Şehir Hastanesi sayesinde görüyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 30'unun tamamlandığını belirterek, "Ülkemizde ağustos ayında başlatılan ekonomik operasyonun hiçbir şekilde sahada karşılık bulmadığını, inşaat sektörü başta olmak üzere ciddi bir çalışmanın bulunduğunu Bayraklı Şehir Hastanesi sayesinde görüyoruz." dedi.

Dağ, beraberindeki heyetle Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatını gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Dağ, hastane inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, çalışmaların birçok şeyi gösterdiğini ifade etti.

Hastanenin 2 bin 60 yatak kapasitesi ile vatandaşlara hizmet vereceğini, 2 bin 16 kişinin burada çalıştığını dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Hastanenin bütün aşamaları göz önüne alındığında yüzde 30'u tamamlanmış vaziyette. Ülkemizde ağustos ayında başlatılan ekonomik operasyonun hiçbir şekilde sahada karşılık bulmadığını, inşaat sektörü başta olmak üzere ciddi bir çalışmanın bulunduğunu Bayraklı Şehir Hastanesi sayesinde görüyoruz. 2016 yılında başlayan inşaat çalışması inşallah herhangi bir gecikme olmadan mayıs 2020 tarihinde bitirilmiş olacak."

- 6 bin kişi görev yapacak

Bayraklı Şehir Hastanesi, tamamlandığında 53 ameliyathane, 420 poliklinik, 353 yoğun bakım yatağı, 857 tek kişilik, 225 çift kişilik odalarıyla hizmet verecek ve 4 bin 802 araçlık otoparkı bulunacak.

Heliport alanlarının da bulunacağı hastanede 6 bin kişinin görev yapması öngörülüyor.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Bayraklı Şehir Hastanesi inceleme

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