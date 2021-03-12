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Ekonomik Reform Planında Ana Hedef Mali Disiplin

12.03.2021 18:58 | Son Güncelleme:
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Ekonomik Reform Planında Ana Hedef Mali Disiplin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik reform stratejisi kapsamında ilk olarak pandemide zarar gören 850 bin esnafın vergi yükümlülüklerinin kaldırılacağını açıkladı

Uzun zamandır konuşulan ekonomik reform paketi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, 2020 yılından başlayarak dünya ekonomisini etkisi altına alan pandemiye rağmen Türkiye’nin son altı ayda aldığı önlemlerle geçtiğimiz yılı büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Türkiye'nin her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve hızlı hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk. Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık. Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımları hiç tereddüt etmeden atıyoruz. Biz bugüne kadar hiçbir problemi halının altına süpürmedik’’ dedi.

‘‘Güven ve istikrara bağlı mali disiplin en temel önceliğimizdir’’

İstihsal (üretim) meselesinin Türkiye’nin istiklal ve istikbal meselesi kadar önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, hükümetin öncelikli hedefinin mali disiplin olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Makro ekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, enflasyon, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık. İlk reform alanımız risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır. Önümüzdeki dönemde de güven ve istikrara bağlı mali disiplin en temel önceliğimizdir. İkide bir fiyat istikrarı diyorlar ya biz onu bir kenara koyduk. Yeni dönem dört temelin üzerinde bina edilecek. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi vergi düzenlemeleri kamu alım ihaleleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz’’ dedi.

Dış borç stokunu azaltmak için Türk Lirası senetler kullanılacak

Cumhurbaşkanı, reform stratejisi kapsamında ilk olarak pandemide zarar gören 850 bin esnafın vergi yükümlülüklerinin kaldırılacağını açıkladı.

Erdoğan, ‘‘Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti yer alıyor. Yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz. Vatandaşlarımız vergi dairesine gitmeden işlemlerini dijital ortamda yapabilsinler diye ‘Türkiye Dijital Vergi Dairesi’ uygulamasını başlatıyoruz. Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına aldık. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içindeki payını düşürüyoruz, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız’’ dedi.

‘‘Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır’’

Cumhurbaşkanı, 2021 yılında yüzde 4,3 olarak belirlenen bütçe açığı hedefini revize ettiklerinin altını çizdi.

Erdoğan, ‘‘Kamu özel işbirliği kanunun çıkarılmasını sağlıyoruz. Bu sene için yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e revize ettiğimiz bütçe açığı hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır. Enflasyondaki yükselmenin hem yapısal hem de dönemsel sebepleri vardır. Enflasyonla mücadeleye sadece gıda fiyatları perspektifinden bakmıyoruz. Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek için fiyat istikrarı komitesini tesis ediyoruz’’ diye konuştu.

Ekonomik reform paketinin Türkiye'yi geleceğe güvenle taşıyacak somut ve çözüm odaklı politikalar içerdiğini belirten Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı gibi ekonomik reform paketinin de hükümetin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak adımlar arasında yer aldığını vurguladı.

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