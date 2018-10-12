"Ekonomik saldırıları milletimizle önleyeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemizin geleceğine, özgürlüğüne kasteden 15 Temmuz darbe girişimini önledik. Ekonomik saldırıları da gençlerimizle, milletimizle beraber yine önleyeceğiz." dedi.

Selçuk, Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni Ve Geleceğin Haritası Konferansları" toplantısının açılışında, düşünen, çalışıp üreten, bilim-fende atılım içerisinde olan, ahlak ve fazilet hissi ile donatılmış, küresel vizyona sahip bir gençlik yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Yeni dünya düzeninde geleceğin haritasını bilginin belirleyeceğini vurgulayan Selçuk, "Bugün Türkiye, 206 üniversitesi, 8 milyona yaklaşan üniversite gençliği ile insanlığın geleceğe dair umutlarını yaşatmaya devam ediyor. Dünya yeni oluşumlara, yeni umutlara hasret. Bu özlemi, bu beklentiyi gerek akademik çalışmalarımızla, gerekse seyahatlerimizle tecrübe ediniyoruz." diye konuştu.

Başta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmak üzere birçok kuruluşta çalıştığını hatırlatan Selçuk, bu süreçte her ülkenin farklı bir hikayesini ve bunların da hepsinin odağında insan, eğitim, yoksulluk, savaş, terör, göç, adalet, kültür ve siyaset alanlarını içeren temel sorunlar olduğunu gördüğünü belirtti.