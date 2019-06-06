"Ekonomik şartlar normal olmaktan çok uzak"

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bugünkü ekonomik şartların normal olmaktan çok uzak olduğunu belirterek, "Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler mevduat faiz oranlarında herhangi bir artışa imkan vermiyor." dedi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın birinci çeyreğinde verilerin beklenenden iyi geldiğini hatırlatan Draghi, buna rağmen jeopolitik belirsizliklerin, gittikçe artan korumacılık tehdidinin ve piyasalardaki kırılganlıkların Avro Bölgesi'nin ekonomilerine baskı yaptığını kaydetti.

Draghi, Avro Bölgesi'nde daha fazla istihdam ile artan işçi ücretlerinin, bölge ekonomisinin direncini ve enflasyonu desteklemeye devam ettiğini anlatarak, "Bugün karar verilen politika önlemleri, Avro Bölgesi’nin genişlemesini ve fiyatların yükselişini ve dolayısıyla enflasyondaki gelişmeleri destekleyecek finansal koşulların olumlu olarak kalmasını sağlayacaktır." diye konuştu.