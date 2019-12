'Ekonomik Sorunlar Yerel Medyayı Çıkmaza Soktu'

“Masraflar bizi çıkmaza soktu”

Konuya ilişkin VOA Türkçe ’ye konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, raporda geçen ekonomik sorunların medya patronlarını her geçen gün biraz daha çıkmaza soktuğunu ifade ederek, “Gaziantep’te 23 tane günlük, Basın İlan Kurumuna tabi olan ise 14 tane resmi ilan alan gazetemiz var. Bunun yanı sıra karasal da yayın yapan 6 televizyon, 14 tane de radyo kanalımız bulunmaktadır. Tabi bir de yayın hayatını sürdürmeye çalışan haftalık gazetelerimiz bulunmakta. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de yerel basın çok zor durumda. Çünkü yerel basının en büyük gelir kaynağı Basın İlan Kurumundan aldığı resmi ilanlardır. Son 5 yıllık ölçeğe bakınca yerel basının resmi ilan gelirleri her geçen süre düşüyor ve BİK’in şartları ise çoğalıyor. 2019 yılının 6’ıncı ayından itibaren basın ilan kurumunun yeni çıkardığı bir kanunla resmi ilan bedelleri maliye borcu nedeniyle kesiliyor. Bu durum da bizleri daha bir çıkmaza soktu. Bugün bir gazetenin kâğıdı, kalıbı, boyası gibi tüm tüketim maddeleri dövizle alınıyor. Dövizin tırmanmasıyla bu masraflarımız yüzde 3 yüzün üzerinde bir artış gösterdi. Bugün bir yerel gazetede en az 6 sigortalı personel çalıştırmak zorundasınız. Her geçen gün gelirler düşüyor, giderler ise fazlalaşıyor. 5 yıl önce aldığımız resmi ilan bedelleri aylık 20 binin üzerinde iken, bugün bu 10 bin liraya kadar düştü. Bunun yanı sıra her önüne gelen savcılığa verdiği bir dilekçe ile gazete açabiliyor, bu da haksız rekabet ortamı oluşturuyor, basın kanunu değiştirilerek bunun önüne geçilmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.