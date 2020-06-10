"Ekonomik Toparlanma İkinci Dalga Olmasa Bile Uzun Sürecek"

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yeni yayınlanan ekonomi raporu, Corona salgını krizinin yaklaşık son yüz yılın en ağır küresel ekonomik gerileme dönemini tetiklediğini kaydediyor. Örgütün küresel ekonomik verilere dayalı son raporuna göre Corona salgınının beklenen ikinci dalgasının olmaması durumunda bile ekonomik krizin yol açtığı sıkıntılar kolay kolay ortadan kalkmayacak.

“Kriz en çok yoksulları ve gençleri vurdu”

Yüz milyonlarca insanın işini kaybettiğini belirten OECD, ekonomik krizin en çok yoksulları ve gençleri etkilemesinin eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini bildiriyor. OECD, ikinci bir enfeksiyon dalgası olmaması durumunda küresel ekonomik üretimin bu yıl yüzde 6 oranında düşeceğini tahmin ediyor. Ancak Corona virüsünün 2020'nin ilerleyen aylarında yeni bir salgına daha yol açması halinde küresel ekonomi, OECD'ye göre yüzde 7,6 oranında daralacak.

“Ciddi ve belirsiz görünüm”

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, mevcut durumu, ''OECD'nin kuruluşundan bu yana en belirsiz ve en ciddi görünüm'' olarak tanımladı ve ''Normalde yürüttüğümüz türden tahminleri şimdi yürütmemiz mümkün değil'' dedi.