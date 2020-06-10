"Ekonomik Toparlanma İkinci Dalga Olmasa Bile Uzun Sürecek"

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yeni yayınlanan ekonomi raporu, Corona salgını krizinin yaklaşık son yüz yılın en ağır küresel ekonomik gerileme dönemini tetiklediğini kaydediyor. Örgütün küresel ekonomik verilere dayalı son raporuna göre Corona salgınının beklenen ikinci dalgasının olmaması durumunda bile ekonomik krizin yol açtığı sıkıntılar kolay kolay ortadan kalkmayacak.
“Kriz en çok yoksulları ve gençleri vurdu”
Yüz milyonlarca insanın işini kaybettiğini belirten OECD, ekonomik krizin en çok yoksulları ve gençleri etkilemesinin eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini bildiriyor. OECD, ikinci bir enfeksiyon dalgası olmaması durumunda küresel ekonomik üretimin bu yıl yüzde 6 oranında düşeceğini tahmin ediyor. Ancak Corona virüsünün 2020'nin ilerleyen aylarında yeni bir salgına daha yol açması halinde küresel ekonomi, OECD'ye göre yüzde 7,6 oranında daralacak.
“Ciddi ve belirsiz görünüm”
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, mevcut durumu, ''OECD'nin kuruluşundan bu yana en belirsiz ve en ciddi görünüm'' olarak tanımladı ve ''Normalde yürüttüğümüz türden tahminleri şimdi yürütmemiz mümkün değil'' dedi.
İkinci dalga olmazsa yüzde 6 düşüş beklentisi
OECD, en iyi senaryonun gerçekleşmesi, yani ikinci bir enfeksiyon dalgası olmaması halinde küresel ekonomik üretimin bu yıl yüzde 6 oranında düşmesini, 2021'deyse yüzde 2,8 oranında yükselmesini bekliyor.
Ancak örgüte göre küresel ekonomi, Corona virüsünün 2020'nin ilerleyen aylarında yeniden ortaya çıkarak salgına yol açması durumunda yüzde 7,6 oranında küçülebilir.
“Salgının etkileri ağır ve uzun vadeli olacak”
OECD raporu, ''İkinci enfeksiyon dalgası olsa da olmasa da pandeminin etkileri ağır ve uzun vadeli olacak'' ifadesini içeriyor.
Öte yandan küresel borsalar, Dünya Bankası gibi diğer örgütlerin tahminlerine kıyasla daha karamsar bir tablo ortaya koyan OECD raporunun açıklanmasından sonra değer kaybetti.
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, ''Meseleyi insan hayatlarıyla geçim kaynakları arasında bir seçim olarak ortaya koymak, yani sağlıkla ekonomi arasında bir seçim yapmak hatalı bir çelişki. Pandemi kontrol altına alınamazsa sağlam bir ekonomik iyileşme olmaz'' dedi.
“2021’de az iyileşme tahmini”
OECD, ikinci dalga salgının etkili olması durumunda gelişmiş 37 ülke, yani temsil ettiği üye ülkeler arasındaki ortalama işsizlik oranının bu yıl iki kat artarak yüzde 10'a çıkabileceğini, 2021'de de ''az iyileşme'' görüleceğini tahmin ediyor. Daha iyimser senaryonun gerçekleşmesi durumunda işsizlik oranı ortalaması yüzde 9,2 olarak gerçekleşebilir. Daha yoksul ülkelerdeyse hem bu rakamlar daha yüksek hem de kayıt dışı işçiler işsizliğin yükselmesi karşısında daha savunmasız.
OECD, eşitsizliklerle mücadele etmek için hükümetleri sağlık hizmetleri sistemlerine yatırım yapmaya, tıbbi malzemeler, aşı ve tedavi yöntemleri konusunda küresel işbirliğine gitmeye ve ekonomik krizin en ağır darbeyi indirdiği sektörlerde çalışanların istihdamının devamlılığını sağlamaya çağırdı.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Corona virüsü şimdiye kadar küresel çapta 7 milyon 200 bin kişiye bulaştı. Enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa en az 411 bin. Ancak bu sayının çok daha yüksek olduğuna inanılıyor.