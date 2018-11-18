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"Ekonomik ve çevreci bir temayül yoklaması gerçekleştiriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Bu seçimde ilk defa e-temayül kullanıyoruz. Yani elektronik sistem kullanıyoruz. Daha önceki temayül yoklamalarından farklı olarak kağıt işaretleme değil, bilgisayar sistemi üzerinden çok daha rahat, ekonomik ve çevreci bir temayül yoklaması gerçekleştiriyoruz"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bu seçimde ilk defa e-temayül kullanıyoruz. Yani elektronik sistem kullanıyoruz. Daha önceki temayül yoklamalarından farklı olarak kağıt işaretleme değil, bilgisayar sistemi üzerinden çok daha rahat, ekonomik ve çevreci bir temayül yoklaması gerçekleştiriyoruz." dedi.

Usta, Beşirli Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mahalli İdareler Seçimi Teşkilat Temayül Yoklaması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki tüm illerde aynı anda bu heyecanı ve coşkuyu yaşamanın memnuniyeti içerisinde olduklarını söyledi.

Ülke ve millet için en başarılı olabilecek belediye başkan adaylarının belirlenebilmesinde temayül yoklamasının önemli olduğuna işaret eden Usta, herhangi bir sorun ya da aksaklık yaşanmaması için bütün tedbirlerin alındığını belirtti.

İlk defa "e-temayül" sisteminin kullanılacağını ifade eden Usta, "Yani elektronik sistem kullanıyoruz. Daha önceki temayül yoklamalarından farklı olarak kağıt işaretleme değil, bilgisayar sistemi üzerinden çok daha rahat, ekonomik ve çevreci bir temayül yoklaması gerçekleştiriyoruz. Sistem kuruldu ve denemeleri yapıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Usta, sistemin işleyişiyle ilgili bazı konulara da değinerek, şunları kaydetti:

"Her ilçenin kendisine ait tek kullanımlık kartları var. Bu kartlarla oyunuzu kullanacak ve geri teslim edeceksiniz. İkinci husus ise oyu kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşarsanız komisyon üyelerimiz sizlere bu noktada yardımcı olacaklar. Önemli bir konu da Araklı ilçemizde aynı isim ve soyadlı iki tane aday adayımız bulunuyor. Bu iki aday adayının ayırt edilebilmesi için kimlik numaraları ve yaşlarına göre Ömer Çebi büyük, Ömer Çebi küçük şeklinde yazılması noktasında bir tutanakla tespit aldık. Oyları bu şekilde ayırt edilecek."

Temayül yoklamasının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Usta, "Rabbim inşallah bugün buradan en iyi sonuçlarla büyük keyif ve huzurla sıkıntısız, sorunsuz temayül yoklamasını tamamlamanın sevinciyle ayrılmayı bizlere nasip etsin." ifadesini kullandı.

Usta'nın konuşmasının ardından temayül yoklaması basına kapalı başladı.

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