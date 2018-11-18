AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bu seçimde ilk defa e-temayül kullanıyoruz. Yani elektronik sistem kullanıyoruz. Daha önceki temayül yoklamalarından farklı olarak kağıt işaretleme değil, bilgisayar sistemi üzerinden çok daha rahat, ekonomik ve çevreci bir temayül yoklaması gerçekleştiriyoruz." dedi.

Usta, Beşirli Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mahalli İdareler Seçimi Teşkilat Temayül Yoklaması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki tüm illerde aynı anda bu heyecanı ve coşkuyu yaşamanın memnuniyeti içerisinde olduklarını söyledi.

Ülke ve millet için en başarılı olabilecek belediye başkan adaylarının belirlenebilmesinde temayül yoklamasının önemli olduğuna işaret eden Usta, herhangi bir sorun ya da aksaklık yaşanmaması için bütün tedbirlerin alındığını belirtti.

İlk defa "e-temayül" sisteminin kullanılacağını ifade eden Usta, "Yani elektronik sistem kullanıyoruz. Daha önceki temayül yoklamalarından farklı olarak kağıt işaretleme değil, bilgisayar sistemi üzerinden çok daha rahat, ekonomik ve çevreci bir temayül yoklaması gerçekleştiriyoruz. Sistem kuruldu ve denemeleri yapıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.