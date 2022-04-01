HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

01.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvesiz asla uyanamayanlardan mısınız? Peki filtre kahvenizi nasıl alırdınız? Filtre kahvenin enfes kokusuna ve tadına hayır diyemiyor musunuz? French press ya da dripper ile filtre kahve yapmak sizi artık yoruyorsa ve daha pratik, hızlı kahve demleme yöntemleri arıyorsanız filtre kahve makinesi kullanımına geçiş yapmanın zamanı gelmiş demektir! Hem ekonomik hem dayanıklı olan Philips Filtre Kahve Makinesi kullanımı sizin için büyük bir kolaylık olabilir.

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Filtre kahve, kahve çekirdeğinin ince şekilde öğütülmesi ile elde ediliyor ve diğer bazı kahve türlerine göre içimi biraz daha sert ve köpüksüz bir kahve çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Süt kullanarak ya da farklı aromatik filtre kahveler deneyerek daha yumuşak içimli kahveler de elde edebilirsiniz. Filtre kahveyle uyananlar ya da filtre kahve içmeden duramayanlar için ise kahve makineleri vazgeçilmez birer teknolojik ürün. Biz de sizler için Philips HD7461 Filtre Kahve Makinesi kullanımından yola çıktık ve kahve makinesinin tüm teknik özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını bir araya getirdik. Ayrıca Philips Filtre Kahve Makinesi'ne alternatif olabilecek diğer ürünleri de listeledik. Hazırsanız bu son teknoloji filtre kahve makinelerini incelemeye başlayalım!

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi teknik özellikleri

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Filtre kahveyi günün her saatinde kolaylıkla demleyip sıcacık içebilmek filtre kahve seven herkesin en büyük hayali. Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi; kullanımı oldukça kolay, dayanıklı ve teknolojik bir ürün. Enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra kahveniz hazırlandıktan 30 dakika sonra kahve makinesi, güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanıyor. Sürahinin içinde bulunan akıllı aroma karıştırıcı ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aroma yapabilmek için akan kahveyi eşit şekilde karıştırıyor. Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’nde kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlayan bir termos bulunuyor. Dilediğiniz zaman kahve almanız için damlama önleyici özelliği bulunuyor ve damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve daha almanız için büyük kolaylık tanıyor. Aroma Swirl özelliği sayesinde filtre kahve makinesinin akıllı başlığı kahveyi cam sürahiye damlatıyor ve karıştırıyor. Bu sayede ise kahve aroması eşit bir şekilde dağılıyor ve son fincan kahvenizi içerken bile kahvenin aromasını, sertliğini ve tadını alabiliyorsunuz. AromaLock ve termo tarama özelliği ile de filtre kahve makinenizin kahve hazırlama işleminden sonra kahvenize aroma ekleniyor ve böylece kahvenin tazeliği, aroması ve kokusu daha uzun süre korunuyor. IntenseBrew özelliği ile öğütülmüş kahveden cam sürahiye doğru yoğun su akışı gerçekleşiyor. Böylece filtre kahveniz daha yoğun bir aromaya kavuşuyor. AromaVents özelliği ise taze çekilmiş kahvenin mükemmel kokusuna karşı koyamayanlar için tasarlanmış bir özellik. Philips damlama özellikli kahve makinesinde ekstra geniş havalandırma delikleri bulunuyor ve bu sayede sizlere zengin kahve deneyimi ve mükemmel bir kahve kokusu sunuyor.

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’nin avantajları

  • Temizleme ve kullanım kolaylığı

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

  • Çıkarılabilir filtre tutucu

  • Otomatik kapanma

  • Su seviyesi göstergesi

  • Damlama önleyici cam sürahi

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’nin dezavantajları

  • 10 fincan kapasiteye sahip olması

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi kullanıcı yorumları

Philips Filtre Kahve Makinesi kullananlar bu kahve makinesinin oldukça işlevsel, ekonomik ve dayanıklı olduğunu söylüyor. Philips Filtre Kahve Makinesi yorumlarına göre makinenin akıtma, sızdırma ya da damlatma yapmadığı ve bu sayede keyifli, lezzetli kahveler yapabileceğiniz yönünde. Ayrıca yıkanabilir filtresi olmasının avantajlarını belirten kullanıcılar, bir filtre kahve makinesinden beklenen tüm performansı da karşıladığını belirtiyor. Philips Essence Filtre Kahve Makinesi kullanımına oranla aromatik kahveler yapmak için oldukça tavsiye edilen Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’nin kullanıcı yorumlarını okuyup teknik özelliklerini inceleyebilir ve dilediğiniz şekilde satın alabilirsiniz.

Ürünü İncele

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’ne alternatif ürünler

1. AR3058 Arzum Brew’n Take Kişisel Filtre Kahve Makinesi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Arzum Brew’n Take Kişisel Filtre Kahve Makinesi'nin 410 ml kapasiteli ve 3 saat sıcak tutabilen paslanmaz çelik termos bardağı sayesinde kahvenizi her an her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Kahve makinesi, kompakt tasarımı ile mutfağınızda daha az yer kaplıyor ve pratik kullanım sağlıyor. Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi bulunan kahve makinesi, kolay çıkarılabilen filtre sayesinde ise kolayca temizlenebiliyor.

Ürünü İncele

2. Sinbo SCM-2953 Filtre Kahve Makinesi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Sıcak tutma fonksiyonuna sahip Sinbo SCM-2953 Filtre Kahve Makinesi'nin, homojen kahve demleme ve damlatma önleyici sistemi bulunuyor. Göstergeli ışıklı açma kapama düğmesi ile pratik kullanım sunan Sinbo Filtre Kahve Makinesi'nin çıkarılabilir ve yıkanabilir filtresi ise kolay temizlik sağlıyor. 7 fincan kahveyi tek seferde kahve demleyebilme olanağı sunan Sinbo Filtre Kahve Makinesini detaylı incelemek için:

Ürünü İncele

3. Electrolux EKF3300 Filtre Kahve Makinesi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Tek seferde 12 fincan kahve yapabilme kapasiteli Electrolux EKF3300 Filtre Kahve Makinesi 1650 ml’lik su tankı kapasitesi bulunuyor. İki taraflı su seviye göstergesi, su ısıtıcıyı doldururken su seviyesini kolayca takip edebilmeyi ve bir bakışta su ısıtıcı içinde ne kadar su kaldığını görebilmenizi sağlıyor. Damlama önleyici valfi sayesinde ise demleme esnasında sıcak plakaya hiç damla düşürmeden kahve semaverini alma imkânı sunuyor. Böylece kolayca temizleniyor ve yanık kahve kokusu oluşmasını önlüyor.

Ürünü İncele

4. Bosch TK6A044 Filtre Kahve Makinesi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Şeffaf ve çıkarılabilir su haznesi bulunan Bosch TK6A044 Filtre Kahve Makinesi drip-stop özelliği sayesinde damlama emniyeti sağlıyor. Daha yoğun kahve keyfi için Aroma+ özelliği olan filtre kahve makinesi, tek seferde 10-15 fincan kahve yapabilme özelliğine sahip. 3'lü kolay kireç temizleme özelliğiyle makinede kireç temizleme programı, kireç temizleme için LED sinyal ve su sertliği seçebilme özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Tefal CM2908 Subito Mug 2 in 1 Filtre Kahve Makinesi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Tamamen şeffaf su haznesi ve önde kupa seviyeli su göstergesi bulunan Tefal CM2908 Subito Mug 2 in 1 Filtre Kahve Makinesi, damlatmaz seçeneğiyle kupa servisi sırasında ısıtma plakasına kahve damlamasını önlüyor. Tefal Subito Mug Filtre Kahve Makinesi, bir demlik ya da sadece bir kupa kahve yapmanıza olanak tanıyor. Su seviyesi ve kahve miktarı göstergesi bulunan filtre kahve makinesinde aynı zamanda 30 dakika sıcak tutma seçeneği ve otomatik kapanma özelliği bulunuyor.

Ürünü İncele

6. Vestel Sefa K3000 Inox Filtre Kahve Makinesi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Tek seferde 12 fincan kahve yapabilme kapasitesine sahip Vestel Sefa K3000 Inox Filtre Kahve Makinesi’nin aynı zamanda programlanabilir zamanlama özelliği, AntiDrip damlatma emniyeti sistemi, su seviyesi göstergesi, sıcak tutma özelliği ve paslanmaz çelik gövdesi bulunuyor. Siz de hem ekonomik hem alternatif filtre kahve makinesi arayışındaysanız Vestel Filtre Kahve Makinesi’ni inceleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Grundig KM 5860 Filtre Kahve Makinesi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

10 fincan kapasiteye sahip Grundig KM 5860 Filtre Kahve Makinesi'nin Drip Stop fonksiyonuyla karaf hazneden alındığında makinenize kahve damlamıyor. Makine belirli süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanıyor. Şişeler ve kapakları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor ve kolayca temizleniyor. Grundig Filtre Kahve Makinesi, aroma fonksiyonu ile kahvenizin sertliğini az, orta ya da çok şeklinde ayarlamanızı sağlıyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılacak gibi değil! Yapay zekadan akılalmaz zaferİnanılacak gibi değil! Yapay zekadan akılalmaz zafer
Valilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakınValilik duyurdu: Maksimum seviyeye yakın
Putin imzaladı! Flaş 'Rus gazı' kararıPutin imzaladı! Flaş 'Rus gazı' kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar

Evin sıkıcı mobilyalarına eğlence katılmış alternatifler

Evin sıkıcı mobilyalarına eğlence katılmış alternatifler

Gülcan Arslan'ın olay olan ceketine 300 TL altı alternatifler

Gülcan Arslan'ın olay olan ceketine 300 TL altı alternatifler

Piyasanın en uygun ve tanınan bluetooth kulaklığı...

Piyasanın en uygun ve tanınan bluetooth kulaklığı...

Evi güneş almayan bitki aşıklarına iç mekân bitkileri

Evi güneş almayan bitki aşıklarına iç mekân bitkileri

Her mutfağa lazım! %90'a kadar daha az yağ kullanımı...

Her mutfağa lazım! %90'a kadar daha az yağ kullanımı...

Tümünü Gör
Her mutfağa lazım! %90'a kadar daha az yağ kullanımı...

Her mutfağa lazım! %90'a kadar daha az yağ kullanımı...

Bu ürün sizi yüksek korumasıyla yaza hazırlayacak!

Bu ürün sizi yüksek korumasıyla yaza hazırlayacak!

İddialı tarzıyla sürekli konuşulan Didem Soydan'ın olay olan...

İddialı tarzıyla sürekli konuşulan Didem Soydan'ın olay olan...

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Melisa Aslı Pamuk'un stilini sevenlere 600 TL altı takım elbise önerileri

Melisa Aslı Pamuk'un stilini sevenlere 600 TL altı takım elbise önerileri

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tümünü Gör
Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Takma tırnak sevdalılarına en stil takma tırnak önerileri

Takma tırnak sevdalılarına en stil takma tırnak önerileri

Çağla Şıkel'in çok konuşulan transparan elbisesine 500 TL altı alternatif kombin önerileri

Çağla Şıkel'in çok konuşulan transparan elbisesine 500 TL altı alternatif kombin önerileri

Ekstra depolama alanına ihtiyaç duyanlara çok amaçlı mobilyalar

Ekstra depolama alanına ihtiyaç duyanlara çok amaçlı mobilyalar

Kahve gurmelerine kullanışlı filtre kahve makineleri

Kahve gurmelerine kullanışlı filtre kahve makineleri

Keyifle müzik dinlemek isteyenlere bluetooth kulaklıklar

Keyifle müzik dinlemek isteyenlere bluetooth kulaklıklar

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar

Evin sıkıcı mobilyalarına eğlence katılmış alternatifler

Evin sıkıcı mobilyalarına eğlence katılmış alternatifler

Gülcan Arslan'ın olay olan ceketine 300 TL altı alternatifler

Gülcan Arslan'ın olay olan ceketine 300 TL altı alternatifler

Piyasanın en uygun ve tanınan bluetooth kulaklığı...

Piyasanın en uygun ve tanınan bluetooth kulaklığı...

Evi güneş almayan bitki aşıklarına iç mekân bitkileri

Evi güneş almayan bitki aşıklarına iç mekân bitkileri

Her mutfağa lazım! %90'a kadar daha az yağ kullanımı...

Her mutfağa lazım! %90'a kadar daha az yağ kullanımı...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı: Sekiz dünya şampiyonunu alt etti

İnanılacak gibi değil! Yapay zekadan akılalmaz zafer

Tam 6 yıl geçti: Türkiye'de 4,5G büyük ilgi gördü!

Türkiye'de büyük ilgi gördü

Instagram daha da kolaylaşıyor: Yeni özellikler duyuruldu

Instagram resmen duyurdu!

Robot Asimo, son gösterisini yaparak emekliliğe yelken açtı: Gözyaşlarına boğuldular

Son gösterisini izleyenler gözyaşlarına boğuldu

Samsung'dan Galaxy S22 serisine zam! İşte Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın Türkiye'deki yeni fiyatları

Akıllı telefon devinden zam!

Apple'dan iPhone sahiplerine güzel haber: iOS 15.4.1 çıktı! Pil sorununa çözüm geldi

"Pilim hızlı bitiyor" diyenlere müjde! Dün akşam yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.