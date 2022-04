Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara: Philips filtre kahve makinesi inceleme

Filtre kahve, kahve çekirdeğinin ince şekilde öğütülmesi ile elde ediliyor ve diğer bazı kahve türlerine göre içimi biraz daha sert ve köpüksüz bir kahve çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Süt kullanarak ya da farklı aromatik filtre kahveler deneyerek daha yumuşak içimli kahveler de elde edebilirsiniz. Filtre kahveyle uyananlar ya da filtre kahve içmeden duramayanlar için ise kahve makineleri vazgeçilmez birer teknolojik ürün. Biz de sizler için Philips HD7461 Filtre Kahve Makinesi kullanımından yola çıktık ve kahve makinesinin tüm teknik özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını bir araya getirdik. Ayrıca Philips Filtre Kahve Makinesi'ne alternatif olabilecek diğer ürünleri de listeledik. Hazırsanız bu son teknoloji filtre kahve makinelerini incelemeye başlayalım!

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi teknik özellikleri

Filtre kahveyi günün her saatinde kolaylıkla demleyip sıcacık içebilmek filtre kahve seven herkesin en büyük hayali. Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi; kullanımı oldukça kolay, dayanıklı ve teknolojik bir ürün. Enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra kahveniz hazırlandıktan 30 dakika sonra kahve makinesi, güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanıyor. Sürahinin içinde bulunan akıllı aroma karıştırıcı ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aroma yapabilmek için akan kahveyi eşit şekilde karıştırıyor. Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’nde kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlayan bir termos bulunuyor. Dilediğiniz zaman kahve almanız için damlama önleyici özelliği bulunuyor ve damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve daha almanız için büyük kolaylık tanıyor. Aroma Swirl özelliği sayesinde filtre kahve makinesinin akıllı başlığı kahveyi cam sürahiye damlatıyor ve karıştırıyor. Bu sayede ise kahve aroması eşit bir şekilde dağılıyor ve son fincan kahvenizi içerken bile kahvenin aromasını, sertliğini ve tadını alabiliyorsunuz. AromaLock ve termo tarama özelliği ile de filtre kahve makinenizin kahve hazırlama işleminden sonra kahvenize aroma ekleniyor ve böylece kahvenin tazeliği, aroması ve kokusu daha uzun süre korunuyor. IntenseBrew özelliği ile öğütülmüş kahveden cam sürahiye doğru yoğun su akışı gerçekleşiyor. Böylece filtre kahveniz daha yoğun bir aromaya kavuşuyor. AromaVents özelliği ise taze çekilmiş kahvenin mükemmel kokusuna karşı koyamayanlar için tasarlanmış bir özellik. Philips damlama özellikli kahve makinesinde ekstra geniş havalandırma delikleri bulunuyor ve bu sayede sizlere zengin kahve deneyimi ve mükemmel bir kahve kokusu sunuyor.

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’nin avantajları

Temizleme ve kullanım kolaylığı

Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

Çıkarılabilir filtre tutucu

Otomatik kapanma

Su seviyesi göstergesi

Damlama önleyici cam sürahi

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’nin dezavantajları

10 fincan kapasiteye sahip olması

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi kullanıcı yorumları

Philips Filtre Kahve Makinesi kullananlar bu kahve makinesinin oldukça işlevsel, ekonomik ve dayanıklı olduğunu söylüyor. Philips Filtre Kahve Makinesi yorumlarına göre makinenin akıtma, sızdırma ya da damlatma yapmadığı ve bu sayede keyifli, lezzetli kahveler yapabileceğiniz yönünde. Ayrıca yıkanabilir filtresi olmasının avantajlarını belirten kullanıcılar, bir filtre kahve makinesinden beklenen tüm performansı da karşıladığını belirtiyor. Philips Essence Filtre Kahve Makinesi kullanımına oranla aromatik kahveler yapmak için oldukça tavsiye edilen Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’nin kullanıcı yorumlarını okuyup teknik özelliklerini inceleyebilir ve dilediğiniz şekilde satın alabilirsiniz.

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi’ne alternatif ürünler

1. AR3058 Arzum Brew’n Take Kişisel Filtre Kahve Makinesi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Arzum Brew’n Take Kişisel Filtre Kahve Makinesi'nin 410 ml kapasiteli ve 3 saat sıcak tutabilen paslanmaz çelik termos bardağı sayesinde kahvenizi her an her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Kahve makinesi, kompakt tasarımı ile mutfağınızda daha az yer kaplıyor ve pratik kullanım sağlıyor. Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi bulunan kahve makinesi, kolay çıkarılabilen filtre sayesinde ise kolayca temizlenebiliyor.

2. Sinbo SCM-2953 Filtre Kahve Makinesi

Sıcak tutma fonksiyonuna sahip Sinbo SCM-2953 Filtre Kahve Makinesi'nin, homojen kahve demleme ve damlatma önleyici sistemi bulunuyor. Göstergeli ışıklı açma kapama düğmesi ile pratik kullanım sunan Sinbo Filtre Kahve Makinesi'nin çıkarılabilir ve yıkanabilir filtresi ise kolay temizlik sağlıyor. 7 fincan kahveyi tek seferde kahve demleyebilme olanağı sunan Sinbo Filtre Kahve Makinesini detaylı incelemek için:

3. Electrolux EKF3300 Filtre Kahve Makinesi

Tek seferde 12 fincan kahve yapabilme kapasiteli Electrolux EKF3300 Filtre Kahve Makinesi 1650 ml’lik su tankı kapasitesi bulunuyor. İki taraflı su seviye göstergesi, su ısıtıcıyı doldururken su seviyesini kolayca takip edebilmeyi ve bir bakışta su ısıtıcı içinde ne kadar su kaldığını görebilmenizi sağlıyor. Damlama önleyici valfi sayesinde ise demleme esnasında sıcak plakaya hiç damla düşürmeden kahve semaverini alma imkânı sunuyor. Böylece kolayca temizleniyor ve yanık kahve kokusu oluşmasını önlüyor.

4. Bosch TK6A044 Filtre Kahve Makinesi

Şeffaf ve çıkarılabilir su haznesi bulunan Bosch TK6A044 Filtre Kahve Makinesi drip-stop özelliği sayesinde damlama emniyeti sağlıyor. Daha yoğun kahve keyfi için Aroma+ özelliği olan filtre kahve makinesi, tek seferde 10-15 fincan kahve yapabilme özelliğine sahip. 3'lü kolay kireç temizleme özelliğiyle makinede kireç temizleme programı, kireç temizleme için LED sinyal ve su sertliği seçebilme özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

5. Tefal CM2908 Subito Mug 2 in 1 Filtre Kahve Makinesi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Tamamen şeffaf su haznesi ve önde kupa seviyeli su göstergesi bulunan Tefal CM2908 Subito Mug 2 in 1 Filtre Kahve Makinesi, damlatmaz seçeneğiyle kupa servisi sırasında ısıtma plakasına kahve damlamasını önlüyor. Tefal Subito Mug Filtre Kahve Makinesi, bir demlik ya da sadece bir kupa kahve yapmanıza olanak tanıyor. Su seviyesi ve kahve miktarı göstergesi bulunan filtre kahve makinesinde aynı zamanda 30 dakika sıcak tutma seçeneği ve otomatik kapanma özelliği bulunuyor.

6. Vestel Sefa K3000 Inox Filtre Kahve Makinesi

Tek seferde 12 fincan kahve yapabilme kapasitesine sahip Vestel Sefa K3000 Inox Filtre Kahve Makinesi’nin aynı zamanda programlanabilir zamanlama özelliği, AntiDrip damlatma emniyeti sistemi, su seviyesi göstergesi, sıcak tutma özelliği ve paslanmaz çelik gövdesi bulunuyor. Siz de hem ekonomik hem alternatif filtre kahve makinesi arayışındaysanız Vestel Filtre Kahve Makinesi’ni inceleyebilirsiniz.

7. Grundig KM 5860 Filtre Kahve Makinesi

10 fincan kapasiteye sahip Grundig KM 5860 Filtre Kahve Makinesi'nin Drip Stop fonksiyonuyla karaf hazneden alındığında makinenize kahve damlamıyor. Makine belirli süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanıyor. Şişeler ve kapakları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor ve kolayca temizleniyor. Grundig Filtre Kahve Makinesi, aroma fonksiyonu ile kahvenizin sertliğini az, orta ya da çok şeklinde ayarlamanızı sağlıyor.