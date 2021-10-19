"Ekonomik Yaptırımları Modernleştirmeliyiz"

ABD Maliye Bakanlığı, ülkenin küresel terör, nükleer silahlanma, uyuşturucu kartelleri ve diğer tehditlerle mücadele etmek için son 20 yılda başvurduğu ekonomik ve mali yaptırımların, hızla değişen finans dünyasına uyum sağlaması gerektiğini kaydetti.

Bu konuda bir rapor yayınlayan Maliye Bakanlığı, dijital para birimleri gibi yeni teknikler ve aygıtlarla ilgilenmek için kullandığı teknolojiyi modernleştirmeye ve işgücünü geliştirmeye ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Maliye Bakan Vekili Wally Adeyemo, raporla ilgili açıklamasında, "Maliye'nin yaptırım değerlendirmesi, bu güçlü aracın (yaptırımların) sonuç elde etmede etkili olmaya devam ettiğini ancak aynı zamanda yeni zorluklarla da karşılaştığını ortaya koyuyor" dedi.

Rapor, 11 Eylül 2001 terör saldırılarından bu yana Maliye Bakanlığı'nın yaptırımlara başvurmasının yüzde 933 oranında arttığını ortaya koyuyor. 2001 yılında 912 yaptırım kayda geçerken 2021’de bu sayı 9 bin 421’e çıkmış durumda.

Maliye Bakanlığı yaptırım programını, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın tavsiyeleriyle birlikte yürütüyor. Rapor, yaptırımların, İran'ın nükleer programını desteklemek için uluslararası mali sistemi ve ticari piyasaları kullanarak petrol satışlarından gelir elde etmesini önlediğini bildirdi.

Rapor ayrıca yaptırımlar sayesinde, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılığı çetelerinden biri olan Cali kartelinin kullandığı paravan şirketlere ait milyarlarca dolarlık malvarlığının dondurulduğunu ya da ele geçirildiğini vurguladı. Rapora göre 2001'deki terör saldırılarından bu yana bin 600'den fazla terör yapısı ve terörist faaliyetlerde bulunan bireylere de yaptırım uygulaması getirildi.

Ancak Maliye Bakanı Janet Yellen'ın talimatıyla bakanlığın yaptırım faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor, bu operasyonların güncellenmesi gerektiğini ortaya koydu.

Raporda, yaptırımların siber suçlular tarafından kullanılan yeni tekniklere ve dünyada uzun yıllardır rezerv para birimi olarak kullanılan ABD dolarının kullanımını azaltmaya başlayan kripto para birimlerinin değiştirdiği mali sisteme ayak uydurması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, "Dijital para birimi, alternatif ödeme platformları ve sınırlararası mali işlemlerin gizlenmesi için kullanılan yöntemler gibi teknik yenilikler, ABD'nin yaptırımlarının etkinliğini azaltma potansiyeline sahip. Bu teknolojiler, kötü niyetli unsurlara, geleneksel ABD doları bazlı mali sistemin dışında para tutma ve para transferi yapma imkanı yanıyor" denildi.

Rapor, Maliye Bakanlığı’nın planlarına ilişkin ayrıntılara yer vermedi. Ancak ABD geçen hafta, fidye yazılımı saldırılarına karşı eşgüdümlü adım atılması taahhüdü veren 30'dan fazla ülkeye katıldı. Bu ülkeler, birbirleriyle veri paylaşımını arttırma ve kripto para piyasalarındaki denetimi sıkılaştırma kararı aldı.

