Ekonomik Yardım Paketi Görüşmelerinde Yine İlerleme Yok

Beyaz Saray ve Kongre’deki Demokratlar Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeyi amaçlayan ekonomik yardım paketinde yeniden görüşmelere başladı. Ancak görüşmelerde yine ilerleme sağlanamadı.

Beyaz Saray ve Kongre’deki Demokratlar arasındaki görüşmeler tıkanmıştı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Perşembe günü Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ile yaptığı görüşmenin, “Corona virüsü krizi çok sayıda kişinin hayatını ve geçim kaynaklarını yok ederken, Beyaz Saray’ın Amerikan halkının ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi sürdürdüğünü net bir şekilde gösterdiğini’’ söyledi.

Pelosi ve Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Mark Meadows ile en son Temmuz ayı sonunda görüşmüştü. Corona virüsü salgını sebebiyle işsiz kalanlara eyaletlerin belirlediği yardımın dışında haftalık takviye 600 dolarlık yardımın süresi de Temmuz ayı sonunda dolmuştu.

O zamandan bu yana Corona virüsü salgını sebebiyle işsiz kalan ve işsizlik yardımına başvuranlar bu ek yardımı alamıyor.