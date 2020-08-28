Ekonomik Yardım Paketi Görüşmelerinde Yine İlerleme Yok

Beyaz Saray ve Kongre’deki Demokratlar Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeyi amaçlayan ekonomik yardım paketinde yeniden görüşmelere başladı. Ancak görüşmelerde yine ilerleme sağlanamadı.
Beyaz Saray ve Kongre’deki Demokratlar arasındaki görüşmeler tıkanmıştı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Perşembe günü Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ile yaptığı görüşmenin, “Corona virüsü krizi çok sayıda kişinin hayatını ve geçim kaynaklarını yok ederken, Beyaz Saray’ın Amerikan halkının ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi sürdürdüğünü net bir şekilde gösterdiğini’’ söyledi.
Pelosi ve Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Mark Meadows ile en son Temmuz ayı sonunda görüşmüştü. Corona virüsü salgını sebebiyle işsiz kalanlara eyaletlerin belirlediği yardımın dışında haftalık takviye 600 dolarlık yardımın süresi de Temmuz ayı sonunda dolmuştu.
O zamandan bu yana Corona virüsü salgını sebebiyle işsiz kalan ve işsizlik yardımına başvuranlar bu ek yardımı alamıyor.
Demokratlar’la ekonomik yardım paketi görüşmelerine katılan Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ise Salı günü siyasi haber sitesi Politico’ya yaptığı değerlendirmede, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi için “Kapalı kapılar ardında ve kamuoyu önünde anlaşma istediğini söylüyor ancak Cumhuriyetçiler ve yönetimle müzakereye gelince, somut bir adım görmüyoruz” dedi.
Nancy Pelosi de Perşembe günü yaptığı açıklamada müzakerelerin Cumhuriyetçiler’in süreci ciddiye almaya başladıkları zaman devam edeceğini söyledi.
Seçim öncesi uzlaşma olası mı?
Demokratlar işsizlik yardımının süresinin uzatılmasını teklif etmiş, Cumhuriyetçiler ise başvuru sahibinin Corona virüsü salgını sebebiyle işten çıkarılmadan önce kazandığının yüzde 70’inin verilmesini öngören karşı bir teklif sunmuştu.
İkinci bir ekonomik yardım paketinin miktarı konusunda uzlaşma sağlanmasının seçim yılında zor olacağı yorumu yapılıyor. Demokratlar 3 trilyon dolarlık bir paket talep ediyor, Cumhuriyetçiler ise yeni paketin miktarının 1 trilyon dolarla sınırlı tutulmasından yana.
Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato geçici işsizlik yardımı sağlaması öngörülen ve 30 Eylül’de hükümetin kapanmasını önleyecek olan bütçe paketi kapsamına alınması muhtemel daha küçük bir yardım paketi üzerinde çalışıyor. Demokratlar ekonomik yardım paketi konusunda “bölük pörçük” bir yaklaşımı reddediyor.