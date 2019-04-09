"Ekonominin ilk çeyrekte yüzde 3 daralacak"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türk ekonomisinin, 2018'in son çeyreğinden sonra 2019'un ilk çeyreğinde de bir daralmaya gideceğini belirterek, "Yapılan açıklamalar, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 3 civarında daralacağını öngörmektedir." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzünlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüketici Güven Endeksi dahil tüm öncü verilerin, Türk ekonomisinin on yıl aradan sonra yeniden resesyona gireceğine işaret ettiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Resesyon ile birlikte yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin aynı anda gözlendiği yapısal tıkanma sonucu ciddi bir slumpflasyon sürecine girileceğini göstermektedir." diye konuştu.

Tatlıoğlu, uluslararası piyasalarda bozulan Türkiye algısının bankaların ve hazinenin borçlanma maliyetini arttırdığını ve Türkiye'nin uluslararası piyasalarda borçlanmak için en yüksek faiz ödeyen ülkelerin başında geldiğine işaret etti.

Türkiye'nin, siyasi kriz yaşayan Venezuela, sıcak çatışma içindeki Ukrayna ve ağır depresyon içinde olan Arjantin'den sonra en yüksek risk primine sahip ülke durumunda olduğunu savunan Tatlıoğlu, Türk ekonomisindeki asıl sorunun "yapısal tıkanma" olduğunu, ekonomik düzenlemelerden sonuç alınması için her şeyden önce güven ortamının sağlanması gerektiğini dile getirdi.