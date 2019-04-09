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"Ekonominin ilk çeyrekte yüzde 3 daralacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu: - "Türk ekonomisi, 2018'in son çeyreğinden sonra 2019'un ilk çeyreğinde de bir daralmaya gidecek. Yapılan açıklamalar, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 3 civarında daralacağını öngörmektedir"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türk ekonomisinin, 2018'in son çeyreğinden sonra 2019'un ilk çeyreğinde de bir daralmaya gideceğini belirterek, "Yapılan açıklamalar, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 3 civarında daralacağını öngörmektedir." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzünlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüketici Güven Endeksi dahil tüm öncü verilerin, Türk ekonomisinin on yıl aradan sonra yeniden resesyona gireceğine işaret ettiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Resesyon ile birlikte yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin aynı anda gözlendiği yapısal tıkanma sonucu ciddi bir slumpflasyon sürecine girileceğini göstermektedir." diye konuştu.

Tatlıoğlu, uluslararası piyasalarda bozulan Türkiye algısının bankaların ve hazinenin borçlanma maliyetini arttırdığını ve Türkiye'nin uluslararası piyasalarda borçlanmak için en yüksek faiz ödeyen ülkelerin başında geldiğine işaret etti.

Türkiye'nin, siyasi kriz yaşayan Venezuela, sıcak çatışma içindeki Ukrayna ve ağır depresyon içinde olan Arjantin'den sonra en yüksek risk primine sahip ülke durumunda olduğunu savunan Tatlıoğlu, Türk ekonomisindeki asıl sorunun "yapısal tıkanma" olduğunu, ekonomik düzenlemelerden sonuç alınması için her şeyden önce güven ortamının sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Türk ekonomisinin, 2018'in son çeyreğinden sonra 2019'un ilk çeyreğinde de bir daralmaya gideceğini öne sürerek, "Yapılan açıklamalar, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 3 civarında daralacağını öngörmektedir." dedi.

Maliye ve hazinenin ayrımınının tartışılması gerektiğini kaydeden İsmail Tatlıoğlu, "Maliye ve Hazine Bakanlığı ile üst düzey ekonomi yönetimi piyasalara güven verecek isimlere bırakılmalı ve yurt dışına öyle çıkılmalıdır. Yürütme tarafından yapılan tüm atamalarda liyakat esas alınmalıdır. Yargı, eğitim, kamu idaresi ve yerel yönetimleri içine alan bir reform paketinin yapılması gerekir. Aksi taktirde derinleşen yapısal tıkanmayı tersine çevirmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu

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