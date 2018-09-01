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"Ekonominin tek göstergesi döviz değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Döviz problem, arttı ve sıkıntı yaşadık, kabul ediyorum ama ekonominin tek göstergesi döviz değildir. Üretim, ihracat, yatırım beraber değerlendirilir. Döviz şu an bizim sıkıntılı bir alanımız, kabul. O da toparlayacak. Diğer ülkelerin yaşadığı gibi olağanüstü bir kriz yaşamadık" - "Bu, ekonomik kriz değil, başka bir şey. Ekonomik krizde bir ülkenin başkanı sosyal medyadan aleyhimize mesaj mı atar? Ne saçma bir iş bu, böyle kriz mi üretilir? Amerika ve Trump bilecek ki kendisine müttefik değil, uşak arıyorsa bu ülke uşak olmayı çok geride bıraktı. Artık eski Türkiye yok"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Döviz problem, arttı ve sıkıntı yaşadık, kabul ediyorum ama ekonominin tek göstergesi döviz değildir. Üretim, ihracat, yatırım beraber değerlendirilir. Döviz şu an bizim sıkıntılı bir alanımız, kabul. O da toparlayacak. Diğer ülkelerin yaşadığı gibi olağanüstü bir kriz yaşamadık." dedi.

Turan, Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ilk iktidara geldiği yıl Türkiye'nin toplam bütçesinin 120 milyar dolar olduğunu, şimdi ise sadece sağlık bütçesinin 127, eğitim bütçesinin ise 134 milyar doları bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin büyüdüğünü anlatan Turan, "Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye sözümüz vardı. Ramazan Bayramı'nda seçim için yapılıyor, Kurban Bayramı'nda olmayacak.' dediler. Kurban Bayramı'nda da ikramiye verdik. Hiçbir şekilde sözümüzden geri adım atmadık, atmayacağız." diye konuştu.

Dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Turan, "Göreceksiniz, şu an 'ekonomik kriz' diye ifade edilen dövizden kaynaklı mesele, geçicidir." ifadelerini kullandı.

- "O da toparlayacak "

Turan, İngiltere'nin de Fransa'nın da ekonomik kriz yaşadığını vurgulayarak, "Biri AB'den çıkmak zorunda kaldı, biri avroyu bıraktı. İngiltere gibi ekonomisi güçlü ülkeler dahi 3-4 defa ekonomik kriz yaşadı ama biz yaşamadık. Ufak tefek sallantılarımız oldu. Dünya, 2008'de sıkıntıya girdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Teğet geçecek' dedi. Kızdılar, dalga geçtiler ama teğet geçti. 2001'den önce bir yılda 22 banka battı. Şimdi batan banka var mı? Döviz problem, arttı ve sıkıntı yaşadık, kabul ediyorum ama ekonominin tek göstergesi döviz değildir. Üretim, ihracat, yatırım beraber değerlendirilir. Döviz şu an bizim sıkıntılı bir alanımız, kabul. O da toparlayacak. Diğer ülkelerin yaşadığı gibi olağanüstü bir kriz yaşamadık. Yunanistan battı, maaş veremediği için devletin memurlarını işten çıkardı. Biz de var mı böyle bir şey? Bizim enflasyon oranında memurumuza, işçimize zammımız devam ediyor. Batan bankamız yok. Şimdi faiz yüzde 17'lerde kızıyoruz, 'kötü' diyoruz. Evet kötü, ben de rahatsızım ama AK Parti, faizi 85'lerden 17'lere getirdi." değerlendirmesini yaptı.

- "Artık eski Türkiye yok"

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki ifadelerine de değinen Turan, şöyle devam etti:

"Adam ülke başkanı, sosyal medyadan bize ayar çekmeye çalışıyor. Bu, ekonomik kriz değil, başka bir şey. Ekonomik krizde bir ülkenin başkanı sosyal medyadan aleyhimize mesaj mı atar? Ne saçma bir iş bu, böyle kriz mi üretilir? Amerika ve Trump bilecek ki kendisine müttefik değil, uşak arıyorsa bu ülke uşak olmayı çok geride bıraktı. Artık eski Türkiye yok. 'Vur ensesine şunu yapsın, vur tokadı bunu yapsın' yok. Türkiye, egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu, bağımsız ve demokratik bir ülkedir. Kimse bizi bu konularda tehdit etmeyecek."

- "Her alandaki projemiz devam ediyor"

Türkiye'nin yatırımlarını durdurmadığına işaret eden Turan, "Türkiye büyümeye devam ediyor. Her alandaki projemiz devam ediyor. Çanakkale'de köprü yapımı devam ediyor. Bitimi için tarih değişikliği yok. O köprü, buranın, tarımın, sanayinin kaderi. Köprü bitsin, Avrupa'nın, İstanbul'un filoları buranın malları için yarışmaya başlayacak. O nedenle köprü, çok önemli bir yatırım. Mart 2019'da ayakları göreceğiz. Mart 2022'de davulla, zurnayla Lapseki'den Gelibolu'ya geçeceğiz." diye konuştu.

Milli savunmada da büyük adımlar atıldığını vurgulayan Turan, "Milli piyade tüfeğini, askerimizin tüfeğini yabancıdan alırdık. Şimdi Türkiye, kendisi yapıyor. Hem de Çan, Kale Grubu yapıyor. Yetki ver, imkan ver, izin ver bu millet başarılı zaten." dedi.

Turan, Türkiye'nin milli ve yerli savaş gemisini de yapacağını belirterek, "O geminin havuzunun inşaatına başlandı. Devlet, bu imkanı verecek. Biga, Karabiga'da yerli gemiyi yapmaya başlayacağız. Bu millet, imkan olsun her şeyi yapar. Büyük Taarruz'da herkes 'Türkiye ölmüş' diye bakıyordu. Atatürk, bu milleti ayağa kaldırdı. O, Büyük Taarruz ile beraber düşmanı yok ederek, tekrar Türkiye'nin inşasına başladı. Aynı şekilde yetki, izin olsun bugün de Türkiye ayağa kalkacak, tüm sorunları aşacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale

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