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“Ekonominin Yavaşlamasını Bekliyorum”

19.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Maliye Bakanı Jenet Yellen, son dönemde artan resesyon tartışmalarına karşın ekonominin yavaşlamasını beklediğini söyledi. Bu arada ABD’de yakıt fiyatlarında geçici olarak vergiyi askıya almak gündemde

“Ekonominin Yavaşlamasını Bekliyorum”

ABD Maliye Bakanı Jenet Yellen, son dönemde artan resesyon tartışmalarına karşın ekonominin yavaşlamasını beklediğini söyledi. Bu arada ABD’de yakıt fiyatlarında geçici olarak vergiyi askıya almak gündemde.

Yellen, ABC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD Maliye Bakanı, enflasyon kabul edilemeyecek düzeyde yüksek dedi, bunda Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin de etken olduğunu kaydetti.

Enflasyonun nedenlerinin küresel olduğunu belirten Yellen, bu etkenlerin bir anda hafifleyecek gibi görünmediğini vurguladı.

Yellen, bununla birlikte enflasyonun gelecek aylarda düşmesini beklediğinin mesajını verdi.

Çin’e yönelik vergilere de değinen Yellen, eski Başkan Trump döneminde uygulamaya konan bazı vergilerin hiçbir stratejik amacı olmadığını ve Biden’ın Çin’e yönelik vergi politikasını değerlendirdiğini kaydetti.

Ülkede enflasyonla birlikte artan yakıt fiyatları da ekonomiyle bağlantılı olarak gündemin en üst sıralarında.

Yellen, yakıt fiyatlarına yönelik vergiyi askıya almanın değerlendirmeye değer olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili olarak Enerji Bakanı Granholm’dan da açıklamalar geldi.

CNN televizyonuna konuşan Granholm Biden yönetiminin federal yakıt vergilerinin askıya almayı değerlendirdiğini söyledi.

Granholm, gelecek hafta petrol ve gaz şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini belirtti.

Ülkedeki resesyon tartışmalarına da değinen Granholm, yellen gibi resesyonun kaçınılmaz olmadığını vurguladı.

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