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Ekonomist Güngör Uras hayatını kaybetti

20.08.2018 04:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli ekonomistlerinden Profesör Doktor Güngör Uras, Şişli'de tedavi gördüğü bir hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları kaleme alan Uras, ekonomiyi 'Ayşe Teyze' üzerinden verdiği örneklerle anlatması ile tanınıyordu.

Ekonomist Güngör Uras hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli ekonomistlerinden Profesör Doktor Güngör Uras, Şişli'de tedavi gördüğü bir hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları kaleme alan Uras, ekonomiyi 'Ayşe Teyze' üzerinden verdiği örneklerle anlatması ile tanınıyordu.

2002 yılından beri ekonomi yazarlığı yapan Uras, televizyon ve radyo programları da yapmaktaydı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Uras, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladığı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlandı.

Doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, profesörlük unvanını Marmara Üniversitesi'nde aldı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi.

1962-1974 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak görev aldı.

Milliyet ve Dünya gazetelerinden önce Güneş, Sabah ve Yeni Yüzyıl'da yazıları yayımlanıyordu.

TÜSİAD'ın kurucularından

Uras'ın vefatına ekonomistler, hükümet yetkilileri ve gazetecilerden taziye mesajları geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hanehalkına ekonomiyi 'Ayşe teyze ekonomisi' ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Finansal okur-yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uras'ın vefatıyla ilgili olarak şu mesajı yayımladı:

"TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz."

'Hep üretimin önemini vurguladı'

Çok sayıda ekonomi yazarı ise Uras'ın ekonomi bilgisinden çok fazla şey öğrendiklerini vurguladı.

Ekonomist Mahfi Eğilmaz, "Her gidilen kentin özelliklerini bilir, çözüm bekleyen sorunlarını öğrenir ve onlara çözüm üretmeye çalışırdı. Çok şey öğrendik Güngör hocamızdan" açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Profesör Dr. Burak Saltoğlu ise "Güngör Uras hoca yeni dönemde yetişmesi zor bir profesör ve aydındı. Hep üretimin önemini vurguladı. Her krizde haklı çıktı ama biz faize kura bakmaya deva ettik" dedi.

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