Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya için düşündüğümüz alan başkanlığı sisteminin Uludağ'a da uygulanması konusunda talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019'un başında sonuçlandıracağız." dedi.

Bakan Ersoy, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa'nın Türkiye'nin en eski ancak hızlı büyüyen kentlerinden olduğunu belirten Ersoy, turizm olarak da Türkiye'nin sayılı noktalarının arasında yer aldığını kaydetti.

Ersoy, kentte ticaretin ve sanayinin çok geliştiğini vurgulayarak, "Sanayide bu kadar kuvvetli olunca kente girdiğinizde bunu çok daha iyi anlıyorsunuz ama bu turizmi unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Özellikle turizme gönül veren insanlar, turizm yatırımı yapan Bursalılar ısrarla kendi dallarında da Bursa'yı geliştirmek, büyütmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Turizm açısından Bursa'nın geleceğinin çok açık olduğunu düşündüğünü anlatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu: