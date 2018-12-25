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"Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:05 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Kapadokya için düşündüğümüz alan başkanlığı sisteminin Uludağ'a da uygulanması konusunda talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019'un başında sonuçlandıracağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya için düşündüğümüz alan başkanlığı sisteminin Uludağ'a da uygulanması konusunda talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019'un başında sonuçlandıracağız." dedi.

Bakan Ersoy, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa'nın Türkiye'nin en eski ancak hızlı büyüyen kentlerinden olduğunu belirten Ersoy, turizm olarak da Türkiye'nin sayılı noktalarının arasında yer aldığını kaydetti.

Ersoy, kentte ticaretin ve sanayinin çok geliştiğini vurgulayarak, "Sanayide bu kadar kuvvetli olunca kente girdiğinizde bunu çok daha iyi anlıyorsunuz ama bu turizmi unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Özellikle turizme gönül veren insanlar, turizm yatırımı yapan Bursalılar ısrarla kendi dallarında da Bursa'yı geliştirmek, büyütmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Turizm açısından Bursa'nın geleceğinin çok açık olduğunu düşündüğünü anlatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bütün altyapısı, turizm için gerekli tüm olanaklar Bursa'da müsait. Sadece doğru bir planlama ve programla tekrar eskisi gibi hız kazandırıp ilerlemesini sağlamak gerekiyor. Bununla ilgili gerekli istek, hırs ve azmi de Bursalılarda görüyorum. Hızlı bir şekilde bizden istedikleri talepleri yerine getireceğiz. Özellikle Uludağ konusunda bir talepleri var. Kapadokya için düşündüğümüz alan başkanlığı sisteminin Uludağ'a da uygulanması konusunda talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019'un başında sonuçlandıracağız."

- "Ekonomimize yönelik saldırılar bertaraf edilmiştir"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da uygarlıklar beşiği ve tarih kenti olan Bursa'nın, Türk ekonomisi açısından önem taşıyan bir il olduğunu söyledi.

Bursa'da yüksek teknolojili ürünlerin üretildiğini belirten Canbolat, ödül alan firma yetkililerini kutladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonunun sanayinin gücüne güç kattığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, düşmanlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ettiğini dile getirerek, "Doğru yerde alınan önlemlerle ekonomimize yönelik saldırılar bertaraf edilmiştir. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi halinde hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında emeği geçen sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da sektörlerinde öncü olan müteşebbisleri yürekten kutladığını belirterek, "Yoğun gayret ve sarsılmaz bir inançla ülkemiz için üretmeye, ihracat yapmaya devam ediyoruz. Milletimizin refahı ve ülkemizin istikbali için girişimcilerimizle yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi dünyada hak ettiği konuma taşıma inancından vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa'nın başarılı şirketlerinin temsilcilerine ödülleri verildi.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve iş insanları katıldı.

Bu arada Bakan Ersoy, ödül töreni öncesinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
BTSO Bursa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ödül töreni

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