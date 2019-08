"Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ulusal güvenliğimizi her şeyin önünde tuttuk. Aynı durum ekonomik bağımsızlığımız için de geçerlidir. Birileri Doğu Akdeniz’de doğalgaz ararken biz izleyici pozisyonunda kalamazdık, kalmadık da" dedi.

"Irak'tan Libya'ya, Afganistan'dan Yemen'e, Suriye'ye her gün onlarca değil, yüzlerce insan ölüyor. Dünya seyrediyor. Birleşmiş Milletler istatistik tutuyor. Ölenlerin sayısının istatistiğini. Oysa silah satışına verilen önemin onda biri bölgenin huzuru için harcanmış olsa topraklar kanla sulanmaz.

Biz her zaman barıştan yanayız ancak ulusal güvenliğimizi tehdit edecek unsurların kök salmasına da izin vermedik, vermeyeceğiz. Bakınız, S-400 füzelerini boş yere almadık. Ulusal güvenliğimizi her şeyin önünde tuttuk. Aynı durum ekonomik bağımsızlığımız için de geçerlidir. Birileri Doğu Akdeniz’de doğalgaz ararken biz izleyici pozisyonunda kalamazdık, kalmadık da. Peki ne diyorlar? 'Aman efendim siz gaz aramayın, siz füze almayın, terör örgütlerine dokunmayın'. Peki bunu neden söylüyorlar? Sebebi belli. Güçlenmeyin, kalkınmayın, ulusal güvenliğinizi bize emanet edin ve dedikleri bu. Bize teslim olun. Bütün dertleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'ülkemizi, milletimizi çökertmek'. Hep birlikte buna izin vermeyeceğiz. Planlarını hep birlikte boşa çıkartacağız."

Bu da bana göre mümkün. Allah’a şükür çok çalışkan insanlarımız var. Ulaşımdan sağlığa, sanayiden tarıma hükümet olarak her türlü desteği verip altyapıyı da yapacağımıza söz veriyoruz. Geriye de çok çalışmaktan başka bir şey kalmıyor."

"Hem ihracat hem de ithalat değerlerine baktığımızda ekonomik olarak oldukça büyümüş bir Trabzon görüyoruz. Yeterli mi, elbette değil. Çıtayı daha yüksek tutmamız gerekiyor. Bana kalırsa o çıta şu olmalı, nasıl her bir Trabzonlu Trabzon'u ülkenin sigortası olarak görüyorsa refahın da sigortası olarak görmelidir ve tek bir Trabzonlunun iş için, aş için başka diyarlara gitmesine gerek kalmayacak, ekonomik potansiyele ulaşmak için gece gündüz çalışmalıyız.

Hisarcıklıoğlu, üretimle istihdam kapasitesinin korunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika aslında 80 milyonun kaybıdır. Bizler tüm bu faizlerle, kurlarla, vergilerle, her gün karşımıza çıkan bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Binbir türlü sıkıntı yaşarken devletimizden isteğimiz bizim yanımızda olsun. Talebimiz bu. İşte geçtiğimiz hafta Merkez Bankasından sonra kamu bankaları da faizini indirmeye başladı. Hemşehrimiz Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın bunda büyük emeği ve gayreti oldu. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum ama artık sıra özel bankalarda.

Artık sıranın özel bankalara gelmesi lazım. Özel bankalardan da kredi faizlerini düşürmesini bekliyoruz."

- "Birbirimizi öteki diye görmeyip sımsıkı sarılmamız lazım"

"Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmek gibi bir hedefimiz var. "diyen Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna da ulaşır mıyız? Ulaşırız. Sizden ricam şu. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirinizi siyasi görüşünden dolayı, etnik kökeninden dolayı, mezhebinden, dininden dolayı ötekileştirmeyin, birbirinizi sevin. Bakın 80 milyonun 80 milyondan başka kardeşi yok. Bunu hep beraber 15 Temmuz'da gördük iki sene önce. Öyle mi? Eğer 15 Temmuz'da 80 milyon olmasa bu hain darbe teşebbüsünü kim engelleyebilirdi? Sizler sokaktaydınız, dost-kardeş dediğimiz hangi ülke yanınızdaydı? Hiçkimse yoktu. Onun için diyorum, 80 milyon birbirimizi öteki diye görmeyip birbirimize sımsıkı sarılmamız lazım. Bunu yaparsak rahmeti ve bereketi görürüz."

Programda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ekonomiye değer katanlara ödülleri takdim edildi.