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Ekonomiye katkı için evini hazineye bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

Gazi Fikret Çubukçuoğlu: - "Ülkemizi ekonomisi ile vurmaya çalışanlara karşı devletimizin güçlü olması için dairemizi bağışlama kararını aldık"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan gazi Fikret Çubukçuoğlu, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla evini hazineye bağışladı.

Eşiyle Gölcük Tapu Müdürlüğü'ne gelen gazi Çubukçuoğlu(59), Ulaşlı Mahallesi'nde 3+1 dairesinin hazineye devir işlemlerini gerçekleştirdi.

Çubukçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatani görevini yaptığı sırada Kayseri'de trafik kazası sonucu iki bacağını kaybederek gazi olduğunu anlattı.

15 Temmuz ruhuyla yaşadığını ifade eden Çubukçuoğlu, "evsiz yaşanabileceği ancak vatansız yaşanamayacağı" düşüncesiyle ekonomiye katkı sağlamak adına eşi ve çocuklarıyla evini bağışlama kararı aldıklarını vurguladı.

Telefon kırıp, dolar yırtmanın ülke ekonomisine katkı sağlamayacağını, imkanı olanların bu tür bağışlar yapması gerektiğini ifade eden Çubukçuoğlu, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda küresel güçler tarafından büyük baskılar yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomisi ile vurmaya çalışanlara karşı devletimizin güçlü olması için dairemizi bağışlama kararını aldık. Bugün Gölcük Tapu Müdür Vekili Kenan İbrahim Başoğlu’yu ziyaret ettik. Yarım saat içerisinde bağışımız gerçekleşti. Devletimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."

Örnek davranışından dolayı Çubukçuoğlu'na teşekkür eden Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ise "Halkımızın bu gibi önemli destekleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha da güçlenecektir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Çubukçuoğlu gazi

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